عراق موعد تشییع مردمی و رسمی پیکر رهبر شهید را تعیین کرد

به گزارش کرد پرس، سعد معن» سخنگوی کمیته عالی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق اعلام کرد: مراسم تشییع مردمی در کربلای معلی، ساعت ۴ بعد از ظهر چهارشنبه (به وقت محلی) آغاز خواهد شد.
وی تأکید کرد: مراسم تشییع پیکر شهید آیتالله خامنهای فردا (سه شنبه) در فرودگاه بینالمللی نجف اشرف با حضور یک هیات رسمی عراق و یک هیات بلندپایه از جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.
سخنگوی کمیته عالی عراق برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: بیش از ۴۰۰ موکب حسینی به عزاداران در کربلای معلی خدمات ارائه خواهند داد
سعد معن افزود: بیش از ۳۰۰۰ خبرنگار عراقی، عربی و خارجی مراسم تشییع آیتالله العظمی سید علی خامنهای را پوشش خواهند داد و ۲۵۰۰دوربین و ۲۳ مرکز پخش زنده، مراسم تشییع را پوشش میدهند.
وی تأکید کرد ۱۵۰ دستگاه آمبولانس برای طرح بهداشتی ویژه مراسم تشییع در نجف اشرف و کربلای معلی اختصاص یافته است.
سخنگوی کمیته عالی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق خاطرنشان کرد: استفاده از پهپادها به جز مواردی که توسط این کمیته مجاز اعلام شده، ممنوع است.
پیشتر هم مقامات عراقی اعلام کرده بودند که پیکر مطهر رهبر شهید فردا شب وارد نجف اشرف خواهد شد و برای این مراسم، برنامههایی شامل آیین رسمی در فرودگاه و تشییع باشکوه مردمی از نجف تا کربلا تدارک دیده شده است.
همچنین صدها موکب و مجموعهای گسترده از زیرساختهای حملونقل برای مدیریت جمعیت عظیم زائران آماده شدهاند.
امروز نیز وزارت حمل و نقل عراق در بیانیهای اعلام کرد ۴۰۰ دستگاه اتوبوس و ۶ قطار برای جابجایی زائران در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب آیتالله خامنهای (ره) اختصاص میدهدبه گزارش ایسنا، وزارت حمل و نقل عراق امروز دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد، ۴۰۰ دستگاه اتوبوس را برای منتقل کردن شرکتکنندگان و زائران در مراسم تشییع پیکر مطهر آیتالله سید علی خامنهای (ره) رهبر شهید انقلاب اختصاص داده است.
در ادامه بیانیه آمده است: ۳ قطار از طریق شرکت عمومی راهآهن از بغداد به سمت کربلا و ۳ قطار دیگر از بصره به کربلا اختصاص داده شده است.
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