ترجمه کُردی رمانِ جدید رضا جمشیدی منتشر شد

به گزارش کردپرس؛ این رمان توسط عزیز پیری شرفوندی مترجم کُرد مقیم نروژ و توسط انتشارات هاژه الون در شهر اسلو که به چاپ و نشر آثار کردی و فارسی میپردازد چاپ و منتشر شده است.
عزیز پیری در این خصوص گفت: بخش زیادی از فعالیتهایم را به ترجمه آثار نویسندگان کُرد اختصاص دادهام و تاکنون بیش از ۴۰ عنوان کتاب را به زبانهای کُردی و فارسی ترجمه کردهام که رمان مینا جدیدترین اثر ترجمهای من میباشد.
وی هدف از ترجمه این آثار را آشنایی بخشی از مردم اروپا و نیز کردهای مقیم اروپا با نویسندگان کُرد عنوان کرد و گفت: خوشبختانه استقبال زیادی از ترجمههایی که انجام دادهام شده است و بیشتر این آثار به چاپهای متعدد رسیدهاند و نیز به کتاب صوتی تبدیل شدهاند.
پیری در پایان اظهار کرد: رمان مینا چهارمین اثر رضا جمشیدی است که بعد از رمانهای فراتر از جنگ، هیلان و دریایی که غرق شد آن را ترجمه کردهام.
رمان مینا چالشی عاشقانه و چند بعدی است که انتشارات نیما آن را در ۲۸۱ صفحه منتشر کرد و چاپ اول آن با استقبال مخاطبین مواجه شد.
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