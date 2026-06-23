اربعین فرصت مناسبی برای توسعه همه جانبه سومار است

دکتر رضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار کردپرس گفت: سومار از شهرهای قدیمی استان کرمانشاه است که به دلایل مختلفی از جمله جنگ، مشکلات آب آشامیدنی و... رونق گذشته خود را از دست داده است و یکی از دغدغه­‌های مسئولین و نمایندگان استان در طول این سال­‌ها، احیای دوباره رونق این شهر و بازگشت ساکنان آن است.

وی افزود: وجود بازارچه مرزی، تجارت مرزی و رسمی شدن تردد زوار اربعین از این مرز عوامل مهمی هستند که می‌­توانند آغازگر یک تحول توسعه محور برای این شهر مهم مرزی باشند که امیدوارم منجر به رونق و بازگشت ساکنان این شهر بشود.

شهردار سومار اظهار کرد: مسئله مهمی که باید در خصوص ایجاد تحول توسعه محور در سومار لحاظ شود این است که توجه به ظرفیت­های این شهر مرزی نباید محدود به ایام اربعین باشد بلکه باید زمینه را برای توسعه همه جانبه این شهر از طریق ایجاد زیرساخت­ها فراهم کرد و به ظرفیت‌­های بالقوه رشد این منطقه مانند کشاورزی، نفت و گاز، معادن قیر طبیعی، تجارت مرزی، انرژی خورشیدی و ... نگاهی جدی­‌تر داشت.

وی افزود: یکی از این عوامل می‌­تواند ایجاد امکان تردد مرزی دائم برای مردم دو کشور از این مرز و عامل دوم نیز ایجاد بازارچه‌­های عرضه کالا در شهر سومار باشد که تحقق این موارد، زمینه را برای بازگشت مردم این شهر فراهم می­‌نماید.

جمشیدی از آمادگی مجموعه شهرداری برای خدمات رسانی به زوار خبر داد و گفت: شهرداری آمادگی دارد که بسته‌­های تشویقی لازم برای ساخت و ساز، بازسازی منازل تخریب شده و هرگونه سرمایه­گذاری در این شهر را ارائه دهد.