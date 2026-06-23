اربعین فرصت مناسبی برای توسعه همه جانبه سومار است

دکتر رضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار کردپرس گفت: سومار از شهرهای قدیمی استان کرمانشاه است که به دلایل مختلفی از جمله جنگ، مشکلات آب آشامیدنی و... رونق گذشته خود را از دست داده است و یکی از دغدغههای مسئولین و نمایندگان استان در طول این سالها، احیای دوباره رونق این شهر و بازگشت ساکنان آن است.
وی افزود: وجود بازارچه مرزی، تجارت مرزی و رسمی شدن تردد زوار اربعین از این مرز عوامل مهمی هستند که میتوانند آغازگر یک تحول توسعه محور برای این شهر مهم مرزی باشند که امیدوارم منجر به رونق و بازگشت ساکنان این شهر بشود.
شهردار سومار اظهار کرد: مسئله مهمی که باید در خصوص ایجاد تحول توسعه محور در سومار لحاظ شود این است که توجه به ظرفیتهای این شهر مرزی نباید محدود به ایام اربعین باشد بلکه باید زمینه را برای توسعه همه جانبه این شهر از طریق ایجاد زیرساختها فراهم کرد و به ظرفیتهای بالقوه رشد این منطقه مانند کشاورزی، نفت و گاز، معادن قیر طبیعی، تجارت مرزی، انرژی خورشیدی و ... نگاهی جدیتر داشت.
وی افزود: یکی از این عوامل میتواند ایجاد امکان تردد مرزی دائم برای مردم دو کشور از این مرز و عامل دوم نیز ایجاد بازارچههای عرضه کالا در شهر سومار باشد که تحقق این موارد، زمینه را برای بازگشت مردم این شهر فراهم مینماید.
جمشیدی از آمادگی مجموعه شهرداری برای خدمات رسانی به زوار خبر داد و گفت: شهرداری آمادگی دارد که بستههای تشویقی لازم برای ساخت و ساز، بازسازی منازل تخریب شده و هرگونه سرمایهگذاری در این شهر را ارائه دهد.
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