رضا جمشیدی، شهردار سومار شد

به گزارش کردپرس؛ جمشیدی دارای مدرک کاردانی گردشگری، کارشناسی حسابداری، کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و دانشجوی مقطع دکترای علوم سیاسی است.
وی پیش از این به عنوان مشاور مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه فعالیت داشته و همچنین با تألیف ۲۹ عنوان کتاب در حوزههای رمان، شعر و پژوهش از چهرههای فعال فرهنگی استان محسوب میشود.
سومار یکی از شهرهای مرزی استان کرمانشاه در شهرستان قصرشیرین است که به واسطه موقعیت مرزی و نقش آن در مبادلات تجاری و فرهنگی با کشور عراق، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
