تکمیل قطعه ۹ بزرگراه کربلا در انتظار تامین اعتبار

به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه روز پنجشنبه با حضور در قطعه ۹ بزرگراه کرمانشاه در حدود ۱۰ کیلومتری قصرشیرین، آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه مهم ملی را مورد بررسی میدانی قرار داد. این قطعه که بخشی از بزرگراه کربلا محسوب میشود، نقش کلیدی در تسهیل تردد زائران اربعین و ارتباط جادهای غرب کشور با قصرشیرین و مرز بینالمللی خسروی ایفا میکند.
طهماسب نجفی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، در حاشیه این بازدید با اشاره به پیشرفت قابلتوجه پروژه اظهار کرد: خوشبختانه سال گذشته حدود ۱۲ کیلومتر از این قطعه به صورت بزرگراهی زیر بار ترافیک رفت و در حال حاضر پیمانکار پروژه روی هشت کیلومتر باقیمانده متمرکز شده است.
وی با تأکید بر عزم جدی و کار سه شیفته برای تکمیل این مسیر افزود: برنامه ما این است که در صورت تامین اعتبار - با توجه به اینکه این پروژه از طرحهای ملی محسوب میشود و امیدواریم اعتبار آن به زودی ابلاغ شود - هشت کیلومتر باقیمانده از قطعه ۹ را پیش از اربعین تکمیل و زیر بار ببریم.
نجفی با اشاره به اهمیت استراتژیک این بزرگراه تصریح کرد: با بهرهبرداری از این قطعه، مسیر تهران تا مرز خسروی به طور کامل به صورت بزرگراهی چهارخطه درخواهد آمد که تحولی بزرگ در کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی و روانسازی تردد زائران و مسافران غرب کشور به شمار میرود.
معاون استاندار کرمانشاه در ادامه به زیرساختهای مرز خسروی نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه خسروی از پیش دارای زیرساختهای مناسبی بوده و امسال با اقدامات تکمیلی از جمله توسعه سایهبانها، احداث پایانه مسافری جدید و روکش آسفالت معابر، این مرز به یکی از مجهزترین و آمادهترین پایانههای مرزی برای پذیرایی و تسهیل رفتوآمد زائران عزیز تبدیل خواهد شد.
گفتنی است بزرگراه کربلا به عنوان یکی از محورهای مواصلاتی حیاتی غرب کشور، نقش بیبدیلی در پشتیبانی از تردد اربعین، حملونقل کالا و توسعه اقتصادی مناطق مرزی ایفا میکند و تکمیل قطعه ۹ آن، گامی نهایی برای اتصال کامل کریدور غربی کشور به شبکه بزرگراهی است.
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