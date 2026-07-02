کشف احتکار میلیاردی کالاهای اساسی در مریوان/۳۸۲ تن برنج و روغن کشف شد

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در گفت و گو با رسانه های کردستان، گفت: در اجرای طرح مقابله با احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان مریوان و با اشراف اطلاعاتی، یک انبار نگهداری اقلام مصرفی خانوار را در یکی از محلات این شهرستان شناسایی کردند.

وی اظهار کرد: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در بازرسی از این انبار موفق به کشف ۳۱۷ تن و ۳۵۰ کیلوگرم برنج خارجی و ۶۵ تن و ۳۵۵ کیلوگرم روغن خوراکی شدند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای احتکاری کشف شده را یک هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال برآورد کرده اند، اظهار کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سردار الهی ادامه داد: پلیس با هرگونه احتکار و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی که موجب تضییع حقوق مردم و برهم زدن آرامش بازار شود، برابر قانون با قاطعیت برخورد خواهد کرد.