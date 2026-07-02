۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۹

استاندار: آذربایجان‌غربی می‌تواند «تیک‌آف» توسعه را تجربه کند

استاندار: آذربایجان‌غربی می‌تواند «تیک‌آف» توسعه را تجربه کند

استاندار آذربایجان غربی- با دعوت از مدیران، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای مشارکت جدی در این مسیر، گفت: امروز آذربایجان‌غربی در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌تواند «تیک‌آف» توسعه را تجربه کند.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در نشست با رئیس و اعضای هیئت حمایت از صنایع کشور، با اشاره به دیدارها و جلسات تخصصی برگزار شده در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور، افزود: گزارش‌های ارائه شده درباره حوزه‌های مختلف استان مورد استقبال رییس جمهور قرار گرفته و مقرر شد علاوه بر اعتبارات جاری، منابع ویژه‌ای برای اجرای پروژه‌های راهبردی اختصاص یابد.

او همچنین با بیان اینکه تکمیل زیرساخت‌ها اولویت اصلی توسعه استان است، بیان کرد: پروژه‌های مهم انتقال برق، توسعه شبکه‌های آب، راه‌آهن، آزادراه‌ها، پایانه‌های مرزی و مراکز لجستیکی با شتاب در حال پیگیری بوده و با بهره‌برداری از این طرح‌ها، هیچ سرمایه‌گذاری در استان با کمبود زیرساخت‌های اساسی مواجه نخواهد شد.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی و اقتصادی استان نیز اشاره کرده و افزود: توسعه معادن طلا و مس، اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی از محورهای اصلی برنامه‌های پیش‌رو است.

رحمانی در پایان با اشاره به استفاده از منابع مالی جدید و مشارکت سرمایه‌گذاران در اجرای مگاپروژه‌ها، افزود: با همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از فرصت‌های موجود، آینده‌ای متفاوت و درخور شأن مردم آذربایجان‌غربی رقم خواهد خورد.

در این نشست پوستر گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن و آیین تجلیل از صنعت‌گران، معدن‌کاران و پیشکسوتان عرصه تولید و صنعت آذربایجان‌غربی که ۱۲ شهریورماه سال جاری در مرکز همایش‌های تالار وحدت ارومیه برگزار می‌شود، رونمایی شد.

کد مطلب 2796920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha