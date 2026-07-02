به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در نشست با رئیس و اعضای هیئت حمایت از صنایع کشور، با اشاره به دیدارها و جلسات تخصصی برگزار شده در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور، افزود: گزارش‌های ارائه شده درباره حوزه‌های مختلف استان مورد استقبال رییس جمهور قرار گرفته و مقرر شد علاوه بر اعتبارات جاری، منابع ویژه‌ای برای اجرای پروژه‌های راهبردی اختصاص یابد.



او همچنین با بیان اینکه تکمیل زیرساخت‌ها اولویت اصلی توسعه استان است، بیان کرد: پروژه‌های مهم انتقال برق، توسعه شبکه‌های آب، راه‌آهن، آزادراه‌ها، پایانه‌های مرزی و مراکز لجستیکی با شتاب در حال پیگیری بوده و با بهره‌برداری از این طرح‌ها، هیچ سرمایه‌گذاری در استان با کمبود زیرساخت‌های اساسی مواجه نخواهد شد.



استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی و اقتصادی استان نیز اشاره کرده و افزود: توسعه معادن طلا و مس، اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی از محورهای اصلی برنامه‌های پیش‌رو است.



رحمانی در پایان با اشاره به استفاده از منابع مالی جدید و مشارکت سرمایه‌گذاران در اجرای مگاپروژه‌ها، افزود: با همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از فرصت‌های موجود، آینده‌ای متفاوت و درخور شأن مردم آذربایجان‌غربی رقم خواهد خورد.



در این نشست پوستر گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن و آیین تجلیل از صنعت‌گران، معدن‌کاران و پیشکسوتان عرصه تولید و صنعت آذربایجان‌غربی که ۱۲ شهریورماه سال جاری در مرکز همایش‌های تالار وحدت ارومیه برگزار می‌شود، رونمایی شد.