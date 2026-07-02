۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۱

189 حزب سیاسی در ترکیه فعال هستند

189 حزب سیاسی در ترکیه فعال هستند

سرویس ترکیه - بر اساس تازه‌ترین آمار، 189 حزب سیاسی در ترکیه فعال هستند و حزب عدالت و توسعه با 11 میلیون و 709 هزار و 913 عضو، در صدر این احزاب قرار دارد.

به گزارش کردپرس، به نقل از آناتولی، بر اساس تازه‌ترین آمار دفتر دادستانی کل دادگاه عالی استیناف، 189 حزب سیاسی در ترکیه فعال هستند که حزب عدالت و توسعه با 11 میلیون و 709 هزار و 913 عضو، در صدر این احزاب قرار دارد.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دادستانی کل ترکیه، حزب عدالت و توسعه از نظر تعداد اعضا در کشور رتبه اول را دارد.

بعد از حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خواه خلق (CHP) با یک میلیون و 879 هزار و 973 عضو و حزب ملی‌گرا با 501 هزار و 122 عضو در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در میان احزاب دارای فراکسیون در مجلس ترکیه، حزب خوب دارای 385 هزار و 25 عضو، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) دارای 17 هزار و 60 عضو و حزب سعادت نیز دارای 374 هزار و 724 عضو ثبت نام شده هستند.

یکی از فعالان رسانه ای نزدیک به دم پارتی در این باره به کردپرس گفت: مردم ما علاقه ای به ثبت رسمی نام خود در حزب ندارند و ترجیح می دهند فعالیت های سیاسی خود را بدون عضویت رسمی انجام دهند. او گفت: «ما کارت عضویت رسمی نمی گیریم، ما فقط رای می دهیم!»

این روزنامه نگار نزدیک به  دم پارتی که نخواست نامش فاش شود، گفت: «ما مجبور نیستیم طرفداری خود از حزبمان را به دولت اعلام کنیم.»

کد مطلب 2796927

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