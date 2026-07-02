به گزارش کردپرس، به نقل از آناتولی، بر اساس تازه‌ترین آمار دفتر دادستانی کل دادگاه عالی استیناف، 189 حزب سیاسی در ترکیه فعال هستند که حزب عدالت و توسعه با 11 میلیون و 709 هزار و 913 عضو، در صدر این احزاب قرار دارد.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دادستانی کل ترکیه، حزب عدالت و توسعه از نظر تعداد اعضا در کشور رتبه اول را دارد.

بعد از حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خواه خلق (CHP) با یک میلیون و 879 هزار و 973 عضو و حزب ملی‌گرا با 501 هزار و 122 عضو در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در میان احزاب دارای فراکسیون در مجلس ترکیه، حزب خوب دارای 385 هزار و 25 عضو، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) دارای 17 هزار و 60 عضو و حزب سعادت نیز دارای 374 هزار و 724 عضو ثبت نام شده هستند.

یکی از فعالان رسانه ای نزدیک به دم پارتی در این باره به کردپرس گفت: مردم ما علاقه ای به ثبت رسمی نام خود در حزب ندارند و ترجیح می دهند فعالیت های سیاسی خود را بدون عضویت رسمی انجام دهند. او گفت: «ما کارت عضویت رسمی نمی گیریم، ما فقط رای می دهیم!»

این روزنامه نگار نزدیک به دم پارتی که نخواست نامش فاش شود، گفت: «ما مجبور نیستیم طرفداری خود از حزبمان را به دولت اعلام کنیم.»