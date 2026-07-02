سرمایه در اشنویه؛ از دلالی تا تولید/شفیع بهرامیان

کردپرس- شهرستان اشنویه با جمعیتی حدود ۹۰ هزار نفر، سالانه بیش از ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی و باغی از جمله سیب، گیلاس، انگور، جو و دیگر محصولات تولید می‌کند. اگر میانگین ارزش هر کیلو از این محصولات را حدود ۱۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، گردش مالی بخش کشاورزی این شهرستان به حدود ۵۰ همت در سال می‌رسد؛ رقمی که با احتساب مشاغل وابسته، خدمات و فعالیت‌های جانبی می‌تواند بسیار بیشتر باشد. با احتساب ارزش افزوده دامپروری و ملک و خودرو می‌توان گفت سالانه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان یا ۶۰ همت، گردش مالی در اشنویه ایجاد می‌شود.



با وجود این ظرفیت بزرگ اقتصادی، سهم سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا در اشنویه همچنان پایین است و بخش قابل توجهی از سرمایه‌های مردم به بازار زمین، مسکن، خودرو و برخی فعالیت‌های خدماتی هدایت می‌شود. در سال‌های اخیر گرایش قابل توجهی نیز به احداث واحدهای سردخانه‌ای شکل گرفته است؛ در حالی که ظرفیت این بخش تا حد زیادی به مرز اشباع رسیده و ادامه این روند بدون توسعه صنایع پایین‌دستی و بازار مصرف، نمی‌تواند تحول اقتصادی پایداری ایجاد کند.



در مقابل، اشنویه ظرفیت گسترده‌ای برای ایجاد صنایع تبدیلی و تولیدی دارد؛ از کارخانه‌های فرآوری و بسته‌بندی میوه، تولید آبمیوه و کنسانتره، خشکبار و صنایع غذایی گرفته تا دامپروری صنعتی، صنایع وابسته به کشاورزی، گردشگری طبیعی و تجارت مرزی. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر، می‌تواند اشتغال مستقیم و پایدار برای جوانان شهرستان ایجاد کند و از مهاجرت نیروی انسانی جلوگیری نماید.



اگر تنها ۶۰ همت سرمایه موجود در اشنویه به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا هدایت شود و هزینه ایجاد هر شغل پایدار را به‌طور میانگین ۸ میلیارد تومان در نظر بگیریم، امکان ایجاد حدود ۷۵۰۰ شغل مستقیم پایدار در این شهرستان وجود خواهد داشت؛ ظرفیتی که می‌تواند بخش بزرگی از مشکل بیکاری جوانان را حل کرده و اقتصاد منطقه را متحول کند.

در مقابل، ادامه تمرکز سرمایه‌ها بر خرید و فروش زمین، خودرو و توسعه بیش از اندازه مشاغل خدماتی اشباع‌شده مانند سردخانه‌ها، اگرچه سود کوتاه‌مدت دارد، اما اشتغال گسترده و پایدار ایجاد نمی‌کند. آینده اقتصادی اشنویه زمانی تضمین می‌شود که سرمایه‌های محلی به سمت تولید، صنایع تبدیلی، دامپروری، گردشگری و ایجاد ارزش افزوده واقعی هدایت شوند.



ادامه تمرکز سرمایه‌ها بر بازارهای غیرمولد و خدمات اشباع‌شده، ضمن افزایش قیمت زمین، مسکن و اجاره بها، سبب کاهش پویایی اقتصادی و محدود شدن فرصت‌های شغلی خواهد شد. در کنار هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، توسعه متوازن شهر و افزایش پهنه شهری در طرح تفصیلی، به‌ویژه از سمت شرق و شمال شهر، می‌تواند تا حدی تعادل بازار زمین و مسکن را نیز حفظ کرده و عرضه از تقاضای زمین پیشی گیرد.



واقعیت این است که توسعه اقتصادی اشنویه بیش از آنکه به طرح‌های دولتی وابسته باشد، به نوع نگاه و انتخاب مردم بستگی دارد. آینده این شهرستان باغی، کشاورزی، دامپروری، مرزی و گردشگری زمانی تضمین می‌شود که سرمایه‌های محلی از فعالیت‌های صرفاً واسطه‌ای و خدماتی، به سمت تولید و اشتغال پایدار هدایت شوند و انتخاب‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در اختیار مردم قرار گیرد.



