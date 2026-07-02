با گذشت نزدیک به ۱۹ ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق، بن‌بست در تشکیل دهمین کابینه دولت اقلیم همچنان ادامه دارد و اختلاف میان دو حزب اصلی، یعنی حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، بار دیگر نگرانی‌ها درباره بازگشت نظام «دو اداره» را افزایش داده است.

یک مقام ارشد اتحادیه میهنی کردستان در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط هشدار داد که اگر بن‌بست سیاسی کنونی ادامه یابد، اقلیم کردستان ممکن است بار دیگر به سمت اداره جداگانه مناطق تحت نفوذ دو حزب حرکت کند. به گفته او، شکاف میان KDP و PUK اکنون عمیق‌ترین اختلاف از زمان یکپارچه شدن ساختارهای حکومتی اقلیم در سال ۲۰۰۶ است.

این مقام، حزب دموکرات کردستان را مسئول اصلی بن‌بست دانست و مدعی شد که این حزب در تلاش است تمامی مناصب کلیدی دولت را در اختیار بگیرد و حاضر نیست برای دستیابی به توافق، امتیازهای واقعی به دیگر جریان‌های سیاسی بدهد.

در مقابل، یک مقام حزب دموکرات کردستان نیز در گفت‌وگو با الشرق الاوسط، ایده بازگشت به «دو اداره» را «خودکشی سیاسی» توصیف کرد. او تأکید کرد اختلافات سیاسی باید از طریق پارلمان، گفت‌وگو و سازوکارهای دموکراتیک حل‌وفصل شود، نه با نهادینه کردن شکاف‌های سیاسی و جغرافیایی در اقلیم.

اقلیم کردستان انتخابات پارلمانی خود را در اکتبر ۲۰۲۴ برگزار کرد، اما با وجود گذشت حدود ۱۹ ماه، دو حزب اصلی هنوز بر سر تقسیم وزارتخانه‌ها و مناصب کلیدی دولت جدید به توافق نرسیده‌اند؛ موضوعی که روند تشکیل دهمین دولت اقلیم را در طولانی‌ترین بن‌بست سیاسی سال‌های اخیر قرار داده و نگرانی‌ها درباره آینده ساختار سیاسی اقلیم را افزایش داده است.