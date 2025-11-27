سه عضو دیگر PKK تسلیم نیروهای ترکیه شدند / عملیات نظامی ترکیه در مرزها ادامه دارد

به گزارش کردپرس، دریادار زکی آکتُرک، سخنگوی وزارت دفاع ترکیه، اعلام کرد که در ادامه سلسله عملیات نیروهای نظامی این کشور علیه PKK، سه عضو دیگر این سازمان منحل شده، در طول یک هفته گذشته تسلیم نیروهای ترکیه شدهاند. او همچنین از تداوم عملیات نظامی نیروهای مسلح ترکیه با هدف «پاکسازی مناطق مرزی و مقابله با تهدیدهای امنیتی» خبر داد.
دریادار زکی آکتُرک، مشاور مطبوعاتی و روابط عمومی و سخنگوی وزارت دفاع ترکیه، در کنفرانس خبری هفتگی این وزارتخانه اعلام کرد که نیروهای مسلح ترکیه همچنان به «مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت مرزها»ی این کشور ادامه میدهند. او گفت که در یک هفته گذشته سه عضو دیگر PKK خود را تسلیم نیروهای نظامی ترکیه کردهاند و عملیات جستوجو و پاکسازی در مناطق مرزی و فرامرزی—شامل شناسایی و انهدام تونل ها، پناهگاهها، مخفیگاهها، مینها و مواد منفجره دستساز—بهطور مستمر ادامه داشته است.
آکتُرک افزود طول تونلهای منهدمشده در مناطق عملیاتی نظامی در سوریه به ۷۲۵ کیلومتر رسیده است که این رقم شامل ۳۰۲ کیلومتر در تلرفعت و ۴۲۳ کیلومتر در منبج است.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع، در یک هفته گذشته در مرزهای ترکیه نیز ۲۰۵ نفر که قصد عبور غیرقانونی از مرز را داشتند—از جمله ۶ نفر مرتبط با گروههای تروریستی—دستگیر شدهاند. همچنین ۴۲۸ نفر پیش از عبور از مرز متوقف شدهاند. بر اساس دادههای رسمی، از ابتدای سال تاکنون ۸ هزار و ۹۹۹ نفر در هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی از مرزهای ترکیه بازداشت شده و ۵۹ هزار و ۴۵۸ نفر نیز پیش از ورود به کشور از عبور بازداشته شدهاند.
آکتُرک در بخش پرسش و پاسخ کنفرانس خبری، درباره ادعای اعزام نظامیان ترکیه به اوکراین با بیان این که «نام نیروهای مسلح ترکیه در هر جایی که نیاز به صلح، امنیت و ثبات احساس شود، در صدر قرار میگیرد» این موضوع را نشاندهنده «توان، بازدارندگی و اعتبار» نیروهای مسلح ترکیه دانست. او تأکید کرد که پیش از هر اقدام، باید میان روسیه و اوکراین آتشبس برقرار شود و سپس چارچوب مأموریت، وظایف و سطح مشارکت کشورها مشخص گردد.
دریادار آکتُرک افزود: «نیروهای مسلح ترکیه برای مشارکت در هر ابتکاری که امنیت و ثبات منطقه را تقویت کند، آماده است.» با این حال او پاسخ دقیقی درباره این نداد که آیا نظامیان ترکیه به اوکراین اعزام شده اند یا نه.
