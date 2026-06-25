کرمانشاه در سوگ سالار شهیدان دشت کربلا

به گزارش خبرنگار کردپرس، از ساعات آغازین صبح عاشورای حسینی مردم عزادار در شهرستان های مختلف استان کرمانشاه، در قالب دسته‌جات سینه‌زنی و زنجیرزنی، در غم شهادت سرور و سالار شهیدان و یاران باوفایش، به سوگواری پرداختند.

در مراسم عاشورای امسال، یاد رهبر شهید انقلاب، فرماندهان شهید کشورمان و دیگر شهدای حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان نیز گرامی داشته شد.

اجرای نوحه های کردی مانند «شیرین شمامه نوبرم» توسط مداحان حال و هوایی دیگر به عزاداری‌های حسینی در کرمانشاه داده بود.

علاوه بر عزاداری در محلات، بخشی از دسته جات عزاداری در شهر کرمانشاه به سمت بلوار تاق‌بستان حرکت کردند.

برخی هیات‌ها نیز با حضور در مزار شهدا با آرمانهای شهدا تجدید پیمان کردند.

اقامه باشکوه نماز ظهر عاشورا در بلوار تاق‌بستان

ظهر عاشورا، بلوار تاق‌بستان کرمانشاه شاهد جلوه‌ای باشکوه از سوگ و ارادت حسینی بود؛ عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام پس از ساعت‌ها عزاداری، در صفوفی منظم و با وجود گرمای شدید هوا، به نماز ایستادند.

نماز ظهر عاشورا به امامت آیت‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه، و با حضور دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه، اقامه شد.

در این آیین معنوی، طنین عزای حسینی با شکوه نماز درهم آمیخت و بلوار زیبای طاق‌بستان، تصویری ماندگار از پیوند عاشورا، معنویت و همدلی مردم کرمانشاه را به نمایش گذاشت.

آیین خیمه سوزان و شام غریبان نیز به سنت هر ساله در عصر روز عاشورا با حضور خیل عظیم عزاداران برگزار می‌شود.

این آیین سوگواری در دیگر شهرها و بخش های استان کرمانشاه نیز به صورت باشکوه برپا شد.