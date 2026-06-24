سوگواری کرمانشاهی ها در تاسوعای حسینی

به گزارش خبرنگار کردپرس، صبح امروز به مناسبت تاسوعای حسینی مردم عزادار و دوستدار اهل بیت علیه السلام در قالب هیات های مذهبی، آیین عزاداری را برپاکردند.

دسته‌جات عزاداری با لباس‌های سیاه بر تن از صبح امروز با گردآمدن در خیابان مدرس، میادین اصلی و مساجد و حسینه ها و حرکت در مسیر گلزار شهدا به سوگواری پرداختند.

همچنین امروز آیین سوگواری امام حسین (ع) و یاران وفادارش در دیگر شهرهای استان به شکل سنتی و با حضور گسترده مردم برگزار شد و عزاداران در قالب دسته های زنجیرزنی و سینه زنی به سوگواری پرداختند.

مراسم عزاداری تاسوعای حسینی کرمانشاه امسال حال و هوایی متفاوت از سال‌های قبل داشت و عزاداران حسینی در فراق رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز عزاداری کرده و یاد آنان را گرامی داشتند.

در ادامه روز با فرارسیدن غروب آیین شام غریبان به حضور گسترده عاشقان اهل بیت برگزار می شود.