ششمین اهدای عضو در آذربایجان غربی ثبت شد

به گزارش کردپرس، علی افشانی در این باره افزود: با اعلام رضایت خانواده جانبخش شادروان سینا صمدزاده ۳۱ ساله اهل شهرستان ارومیه که دچار مرگ مغزی شده بود دو کلیه و کبد وی اهدا و نجات بخش زندگی ٣بیمار نیازمند پیوند شد .

او ادامه داد: هفته گذشته نیز اعضای بدن «مهرداد مشرفی»، جوان ۲۵ ساله اهل بوکان که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده وی در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه اهدا شد.

افشانی بیان کرد: با این موارد، شمار اهدای عضو در آذربایجان‌غربی طی سال جاری به ٦مورد رسیده که در مجموع بیش از ١٣ بیمار با دریافت اعضای اهداشده از مرگ نجات یافته‌اند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: سال گذشته ۱۹ مورد و دو سال قبل ۳۴ مورد اهدای عضو در استان انجام شده که هرکدام جان دهها نفر از بیماران را نجات داده است.