اتحادیه علمای دینی کردستان خواستار ممنوعیت عرضه پپسیِ دارای پرچم عراق و نام «الله» شد

به گزارش کردپرس، اتحادیه علمای دینی اسلامی کردستان از شهروندان خواست از خرید این نوع پپسی خودداری کنند و همزمان از نهادهای مسئول در دولت اقلیم کردستان خواست برای جلوگیری از ادامه عرضه آن اقدام فوری انجام دهند.
عبدالله شیرکاوەای، سخنگوی اتحادیه علمای دینی اسلامی کردستان، در بیانیهای اعلام کرد نوعی از نوشابه پپسی که اخیراً در بازارهای اقلیم کردستان عرضه شده، دارای طرح پرچم عراق است و به دلیل وجود نام «الله» در این پرچم، پس از مصرف و دور انداختن قوطیها ممکن است موجب بیاحترامی به نام خدا شود.
وی تأکید کرد نام خدا دارای قداست است و نباید در چارچوب اهداف تجاری مورد استفاده قرار گیرد؛ بهویژه زمانی که روی کالاهای مصرفی مانند قوطی نوشابه چاپ میشود که پس از استفاده به زبالهدانها و مکانهای آلوده منتقل خواهد شد.
سخنگوی اتحادیه علمای کردستان همچنین از نهادهای ذیربط خواست برای جلوگیری از آنچه «بیاحترامی به مقدسات» توصیف شد، وارد عمل شوند تا از عرضه چنین محصولاتی جلوگیری شود و شهروندان نیز در معرض استفاده از کالایی که از نگاه این نهاد دارای اشکال شرعی است قرار نگیرند.
این موضوع در حالی مطرح شده که به دنبال آغاز رقابتهای جام جهانی، نسخهای ویژه از این محصول در قالب یک کمپین حمایتی از تیم ملی عراق تولید و پرچم عراق روی قوطیهای آن چاپ شده است.
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