ازسرگیری تدریجی تولید و صادرات نفت از میادین اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، نشریه ریجن گزارش داد وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق اعلام کرده که تولید نفت در شماری از میادین این منطقه طی ساعات آینده از سر گرفته خواهد شد و فعالیت در گروه دیگری از میادین نیز از ابتدای ماه ژوئیه آغاز می‌شود.

این وزارتخانه تأکید کرد میادینی که در حملات پهپادی آسیب بیشتری دیده‌اند، برای بازگشت به ظرفیت عادی تولید به زمان بیشتری نیاز خواهند داشت.

به گفته مقام‌های اقلیم، ظرفیت تولید نفت کردستان در پی حملات مکرر به زیرساخت‌های انرژی و تحولات اخیر منطقه به حدود ۷۵ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. از این میزان، ۵۰ هزار بشکه برای مصرف داخلی اختصاص یافته و ۲۵ هزار بشکه دیگر برای صادرات در اختیار دولت عراق قرار می‌گیرد.

پیش از آغاز درگیری‌های آمریکا و ایران در فوریه، اقلیم کردستان روزانه حدود ۲۵۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کرد که ۵۰ هزار بشکه آن در داخل مصرف و مابقی از طریق شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) صادر می‌شد. تولید نفت اقلیم پیش از سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود.

بر اساس این گزارش، دولت‌های بغداد و اربیل روز یکشنبه با هدف حفاظت از شرکت‌های نفتی و پایان دادن به حملات علیه زیرساخت‌های انرژی به توافقی امنیتی دست یافتند. این توافق پس از سفر یک هیئت عالی‌رتبه امنیتی عراق به اربیل و دیدار با رهبران اقلیم، به دستور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق حاصل شد.

حملات به میادین نفتی اقلیم کردستان پس از جنگ ۱۲ روزه سال ۲۰۲۵ و همچنین جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از اواخر فوریه آغاز شد، به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. در این مدت صدها حمله پهپادی و موشکی به مناطق مختلف اقلیم انجام شد که بخش قابل توجهی از آنها تأسیسات نفت و گاز را هدف قرار داد.

همزمان، بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران صادرات نفت عراق را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد و بنا بر این گزارش، صادرات نفت این کشور نسبت به پیش از جنگ حدود ۸۰ درصد کاهش یافت.

کاهش صادرات، بغداد را به سمت فعال‌سازی مسیرهای جایگزین از جمله خط لوله کرکوک-جیهان از طریق اقلیم کردستان و همچنین مسیرهای غربی از خاک سوریه سوق داده است. وزارت نفت عراق نیز در ماه مه اعلام کرده بود که قصد دارد با بازسازی خط لوله کرکوک-جیهان و افزایش تولید میادین نفتی عراق و اقلیم، ظرفیت صادرات به بندر جیهان ترکیه را به حدود ۶۵۰ هزار بشکه در روز برساند.

دولت عراق توافق امنیتی جدید با اربیل را گامی مهم برای حفاظت از ثروت ملی این کشور توصیف کرده است. سخنگوی نظامی نخست‌وزیر عراق گفت این توافق زمینه لازم برای حفاظت از شرکت‌های نفتی و پروژه‌های راهبردی را فراهم می‌کند و نتیجه هماهنگی نزدیک میان نیروهای امنیتی فدرال و نیروهای پیشمرگه است.

وی افزود این هماهنگی بیانگر تصمیم مشترک بغداد و اربیل برای حفاظت از منابع ملی و جلوگیری از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی عراق است.

دولت عراق همچنین کنترل کامل سلاح در اختیار دولت را یکی از محورهای اصلی برنامه خود اعلام کرده و به گفته مقام‌های بغداد، شماری از گروه‌های مسلح نیز آمادگی خود را برای تحویل سلاح و ادغام در نهادهای امنیتی رسمی اعلام کرده‌اند.