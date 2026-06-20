نخستین جشنواره تئاتر کودکان «هەوی» در کوبانی برگزار شد

به گزارش کردپرس، نخستین جشنواره تئاتر کودکان «هەوی» با شعار «تئاتر به زبان مادری زیباست» در شهر کوبانی برگزار شد. این رویداد با هدف تقویت استعدادهای هنری کودکان و گسترش آگاهی نسبت به زبان مادری و هویت فرهنگی آنان برگزار شد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این جشنواره در مرکز فرهنگ و هنر باقی خدو در کوبانی و با مشارکت ده‌ها کودک و خانواده‌های آنان برگزار شد. برنامه با یک دقیقه سکوت آغاز شد و سپس گروه «آرین» به اجرای برنامه موسیقی پرداخت.

در ادامه، گروه «مصطفی» چهار نمایش با عناوین «ما به اهداف خود رسیدیم»، «چوپان دروغگو»، «زبان» و «باران تمدن‌ها را شکوفا می‌کند» را اجرا کرد. این نمایش‌ها بر موضوعات آموزشی و فرهنگی مرتبط با کودکان تمرکز داشتند.

همچنین گروه رقص «دلیلا» با اجرای برنامه‌های هنری خود فضای جشنواره را پرشورتر کرد.

برگزارکنندگان اعلام کردند این جشنواره به یاد هنرمندان و فعالان فرهنگی جان‌باخته از جمله «داغستان کوچر»، «یکتا هره‌کول» و همچنین هنرمندی به نام «هەوی» برگزار شده است.