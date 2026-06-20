۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۶

نخستین جشنواره تئاتر کودکان «هەوی» در کوبانی برگزار شد

نخستین جشنواره تئاتر کودکان «هەوی» در کوبانی برگزار شد

سرویس سوریه - نخستین جشنواره تئاتر کودکان «هەوی» با شعار «تئاتر به زبان مادری زیباست» در شهر کوبانی و با حضور کودکان و خانواده‌های آنان برگزار شد؛ رویدادی فرهنگی که با هدف تقویت استعدادهای هنری کودکان و ترویج پیوند با زبان مادری و هویت فرهنگی شکل گرفت.

به گزارش کردپرس، نخستین جشنواره تئاتر کودکان «هەوی» با شعار «تئاتر به زبان مادری زیباست» در شهر کوبانی برگزار شد. این رویداد با هدف تقویت استعدادهای هنری کودکان و گسترش آگاهی نسبت به زبان مادری و هویت فرهنگی آنان برگزار شد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این جشنواره در مرکز فرهنگ و هنر باقی خدو در کوبانی و با مشارکت ده‌ها کودک و خانواده‌های آنان برگزار شد. برنامه با یک دقیقه سکوت آغاز شد و سپس گروه «آرین» به اجرای برنامه موسیقی پرداخت.

در ادامه، گروه «مصطفی» چهار نمایش با عناوین «ما به اهداف خود رسیدیم»، «چوپان دروغگو»، «زبان» و «باران تمدن‌ها را شکوفا می‌کند» را اجرا کرد. این نمایش‌ها بر موضوعات آموزشی و فرهنگی مرتبط با کودکان تمرکز داشتند.

همچنین گروه رقص «دلیلا» با اجرای برنامه‌های هنری خود فضای جشنواره را پرشورتر کرد.

برگزارکنندگان اعلام کردند این جشنواره به یاد هنرمندان و فعالان فرهنگی جان‌باخته از جمله «داغستان کوچر»، «یکتا هره‌کول» و همچنین هنرمندی به نام «هەوی» برگزار شده است.

پیش از این نیز این جشنواره در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئن با حضور هفت گروه تئاتر کودک از منطقه جزیره در مرکز فرهنگ و هنر محمد شیخو در شهر قامشلو برگزار شده بود.

نخستین جشنواره تئاتر کودکان «هەوی» در کوبانی برگزار شد

نخستین جشنواره تئاتر کودکان «هەوی» در کوبانی برگزار شد

نخستین جشنواره تئاتر کودکان «هەوی» در کوبانی برگزار شد

نخستین جشنواره تئاتر کودکان «هەوی» در کوبانی برگزار شد

نخستین جشنواره تئاتر کودکان «هەوی» در کوبانی برگزار شد

نخستین جشنواره تئاتر کودکان «هەوی» در کوبانی برگزار شد

نخستین جشنواره تئاتر کودکان «هەوی» در کوبانی برگزار شد

نخستین جشنواره تئاتر کودکان «هەوی» در کوبانی برگزار شد

کد مطلب 2796535

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