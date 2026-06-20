۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۸

12 نفر دیگر از عوامل وابسته به شبکه فساد در شهرداری سقز دستگیر شدند

12 نفر دیگر از عوامل وابسته به شبکه فساد در شهرداری سقز دستگیر شدند

سرویس کردستان - در مرحله سوم مبارزه با شبکه فساد در شهرداری سقز 12 نفر دیگر از سوی نهادهای نظارتی دستگیر شدند.

به گزارش کردپرس بر اساس  خبری که  فرمانداری ویژه شهرستان سقز در پروتال خود منتشر کرده ؛ در راستای اجرای استراتژی مبارزه قاطع و بی‌امان با مفاسد اقتصادی و اداری و با هدف پاکسازی بسترهای آسیب‌زا در مدیریت شهری، مرحله سوم عملیات ضربه به شبکه تخلفات مالی در شهرستان سقز کلید خورد.

بر اساس این خبر در این اقدام هماهنگ، دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی، ۱۲ تن دیگر از عوامل دخیل در این پرونده شامل ۴ نفر از کارکنان شهرداری سقز و ۸ نفر دیگر بازداشت شدند.

بر این اساس  این دستگیری‌ها در ادامه دو مرحله عملیات پیشین صورت گرفته که در آن مراحل نیز ۲ عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری به همراه یک ردیف متهم دیگر بازداشت شده بودند که از این میان، ۴ نفر پس از طی مراحل قانونی و تودیع قرار تامین موقت آزاد شده‌اند و یک نفر همچنان در بازداشت است.

در این خبر  بر عزم جزم دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی در صیانت مطلق از حقوق بیت‌المال و حقوق عمومی شهروندان تاکید شده  و توضیح داده شده است:  مقابله با سوءاستفاده‌های ساختاری و سالم‌سازی فضای مدیریت شهری، از اولویت‌های غیرقابل‌تغییر نهادهای نظارتی و قضایی است.

کشف، رصد و برخورد شدید با پرونده‌های فساد اقتصادی و تخلفات اداری با جدیت و بدون اغماض در دستور کار قرار دارد و تحقیقات فنی و اطلاعاتی تا روشن شدن ابعاد پنهان این پرونده و شناسایی تمامی کانون‌های فساد با قدرت ادامه خواهد یافت.  بر اساس رویکرد نوین مبارزه با فساد، روند رسیدگی صرفاً به بازداشت‌شدگان فعلی محدود نبوده و در صورت احراز هرگونه تخلف یا ترک فعل، سایر اشخاص در بخش‌ها و ادارات مرتبط نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 2796536

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