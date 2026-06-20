12 نفر دیگر از عوامل وابسته به شبکه فساد در شهرداری سقز دستگیر شدند

به گزارش کردپرس بر اساس خبری که فرمانداری ویژه شهرستان سقز در پروتال خود منتشر کرده ؛ در راستای اجرای استراتژی مبارزه قاطع و بی‌امان با مفاسد اقتصادی و اداری و با هدف پاکسازی بسترهای آسیب‌زا در مدیریت شهری، مرحله سوم عملیات ضربه به شبکه تخلفات مالی در شهرستان سقز کلید خورد.

بر اساس این خبر در این اقدام هماهنگ، دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی، ۱۲ تن دیگر از عوامل دخیل در این پرونده شامل ۴ نفر از کارکنان شهرداری سقز و ۸ نفر دیگر بازداشت شدند.

بر این اساس این دستگیری‌ها در ادامه دو مرحله عملیات پیشین صورت گرفته که در آن مراحل نیز ۲ عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری به همراه یک ردیف متهم دیگر بازداشت شده بودند که از این میان، ۴ نفر پس از طی مراحل قانونی و تودیع قرار تامین موقت آزاد شده‌اند و یک نفر همچنان در بازداشت است.

در این خبر بر عزم جزم دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی در صیانت مطلق از حقوق بیت‌المال و حقوق عمومی شهروندان تاکید شده و توضیح داده شده است: مقابله با سوءاستفاده‌های ساختاری و سالم‌سازی فضای مدیریت شهری، از اولویت‌های غیرقابل‌تغییر نهادهای نظارتی و قضایی است.

کشف، رصد و برخورد شدید با پرونده‌های فساد اقتصادی و تخلفات اداری با جدیت و بدون اغماض در دستور کار قرار دارد و تحقیقات فنی و اطلاعاتی تا روشن شدن ابعاد پنهان این پرونده و شناسایی تمامی کانون‌های فساد با قدرت ادامه خواهد یافت. بر اساس رویکرد نوین مبارزه با فساد، روند رسیدگی صرفاً به بازداشت‌شدگان فعلی محدود نبوده و در صورت احراز هرگونه تخلف یا ترک فعل، سایر اشخاص در بخش‌ها و ادارات مرتبط نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.