۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۹

گمرک عراق: آغاز سیستم اسیکودا از ماه اوت/ درآمدهای گمرکی ۲۰۰ درصد افزایش یافته است

گمرک عراق: آغاز سیستم اسیکودا از ماه اوت/ درآمدهای گمرکی ۲۰۰ درصد افزایش یافته است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مدیرکل گمرکات عراق اعلام کرد که از ابتدای ماه اوت اجرای عملیاتی سیستم «آسیکودا» آغاز می‌شود. به گفته او، بغداد و اقلیم کردستان از نظر فنی به توافق رسیده‌اند و درآمدهای گمرکی عراق نیز تاکنون ۲۰۰ درصد رشد کرده است. دولت عراق در نظر دارد درآمد سالانه گمرک را در مرحله نخست به ۳ تا ۴ تریلیون دینار افزایش دهد.

به گزارش کردپرس گمرک عراق اعلام کرده است که از ابتدای ماه اوت، اقدامات اجرایی برای پیاده‌سازی سیستم «آسیکودا» (ASYCUDA) را آغاز خواهد کرد و می‌گوید درآمدهای گمرکی ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

سامر قاسم، مدیرکل گمرکات عراق، به شبکه روداو گفته است که از نظر فنی با اقلیم کردستان به توافق رسیده‌اند و در آغاز ماه ژوئیه، پیش‌نویس این توافق‌نامه برای بررسی به شورای وزیران امور اقتصادی ارائه خواهد شد.

وی درباره درآمدهای گمرکی نیز اظهار کرده است که درآمد گمرکات ۲۰۰ درصد افزایش یافته و برنامه دارند در مرحله نخست، درآمد سالانه گمرک را به ۳ تا ۴ تریلیون دینار برسانند.

کد مطلب 2796542

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