۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۰

صدور ضرب الاجل توسط استاندار آذربایجان غربی؛

وضعیت پایانه‌های مرزی استان نامناسب است

وضعیت پایانه‌های مرزی استان نامناسب است

سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان‌غربی با انتقاد از ضعف زیرساخت و ناهماهنگی در پایانه‌های مرزی استان، به دستگاه‌های مسئول برای رفع معطلی کامیون‌ها و اصلاح سامانه‌های نوبت‌دهی ناکارآمد، ضرب‌الاجل تعیین کرد.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در جلسه بررسی آخرین وضعیت گذر از مرزهای مشترک ایران و ترکیه با تأکید بر اینکه مدیریت یعنی رفع مشکل، افزود: وضعیت فعلی پایانه‌های مرزی استان نامتناسب با جایگاه راهبردی ایران در کریدور ترانزیتی آسیا به اروپا بوده و نیازمند اقدام فوری برای بهبود شرایط است.

او همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های مرزی در طرف ترکیه، خاطرنشان کرد: در حالی که مسیر ترانزیت در آن سوی مرز تسهیل شده، پایانه‌های استان نباید با چالش‌های ابتدایی مواجه باشند و این موضوع نیازمند اصلاح جدی است.

استاندار آذربایجان‌غربی از محدودیت در گیت‌های تردد و ایجاد صف‌های طولانی نیز انتقاد کرده و افزود: توسعه فضاهای پشتیبانی و رفع موانع موجود و شفاف‌سازی درباره دلایل مقاومت در برابر گسترش پس‌کرانه‌های مرزی در دستورکار باشد.

رحمانی همچنین با اشاره به نارضایتی رانندگان از سامانه نوبت‌دهی، دستور اصلاح فوری این سامانه را صادر کرده و اظهار کرد: در صورت تداوم ناکارآمدی، همکاری با شرکت مجری قطع خواهد شد.

او در پایان با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ایستایی در گمرکات و صیانت از تولید داخلی، خواستار پایش مستمر عملکرد مرزها شده و افزود: مدیران باید با ارتقای کارآمدی، از تحمیل فشار مضاعف بر مرزنشینان و اقتصاد استان جلوگیری کنند.

کد مطلب 2796529

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha