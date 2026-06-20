به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در جلسه بررسی آخرین وضعیت گذر از مرزهای مشترک ایران و ترکیه با تأکید بر اینکه مدیریت یعنی رفع مشکل، افزود: وضعیت فعلی پایانههای مرزی استان نامتناسب با جایگاه راهبردی ایران در کریدور ترانزیتی آسیا به اروپا بوده و نیازمند اقدام فوری برای بهبود شرایط است.
او همچنین با اشاره به سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای مرزی در طرف ترکیه، خاطرنشان کرد: در حالی که مسیر ترانزیت در آن سوی مرز تسهیل شده، پایانههای استان نباید با چالشهای ابتدایی مواجه باشند و این موضوع نیازمند اصلاح جدی است.
استاندار آذربایجانغربی از محدودیت در گیتهای تردد و ایجاد صفهای طولانی نیز انتقاد کرده و افزود: توسعه فضاهای پشتیبانی و رفع موانع موجود و شفافسازی درباره دلایل مقاومت در برابر گسترش پسکرانههای مرزی در دستورکار باشد.
رحمانی همچنین با اشاره به نارضایتی رانندگان از سامانه نوبتدهی، دستور اصلاح فوری این سامانه را صادر کرده و اظهار کرد: در صورت تداوم ناکارآمدی، همکاری با شرکت مجری قطع خواهد شد.
او در پایان با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ایستایی در گمرکات و صیانت از تولید داخلی، خواستار پایش مستمر عملکرد مرزها شده و افزود: مدیران باید با ارتقای کارآمدی، از تحمیل فشار مضاعف بر مرزنشینان و اقتصاد استان جلوگیری کنند.
سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجانغربی با انتقاد از ضعف زیرساخت و ناهماهنگی در پایانههای مرزی استان، به دستگاههای مسئول برای رفع معطلی کامیونها و اصلاح سامانههای نوبتدهی ناکارآمد، ضربالاجل تعیین کرد.
به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در جلسه بررسی آخرین وضعیت گذر از مرزهای مشترک ایران و ترکیه با تأکید بر اینکه مدیریت یعنی رفع مشکل، افزود: وضعیت فعلی پایانههای مرزی استان نامتناسب با جایگاه راهبردی ایران در کریدور ترانزیتی آسیا به اروپا بوده و نیازمند اقدام فوری برای بهبود شرایط است.
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