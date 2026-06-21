به گزارش کردپرس، فادی شمری، مشاور نخستوزیر عراق، اعلام کرد تعیین وزیر کشور از سوی علی زیدی نزدیکترین سناریو برای پایاندادن به پرونده این وزارتخانه به شمار میرود و دولت عراق در نظر دارد پیش از سفر زیدی به واشنگتن، ترکیب کابینه را تکمیل کند.
شمری در گفتوگویی تلویزیونی گفت بر اساس سیستم امتیازبندی، سهم ائتلاف دولت قانون به دریافت وزارت کشور نمیرسد.
او همچنین افزود چارچوب هماهنگی نیز تمایل چندانی به معرفی دوباره چهرههایی که پیشتر مورد اعتماد قرار نگرفتهاند، ندارد.
به گفته او، نشست نهایی برای تکمیل کابینه دولت پیش از پنجم ژوئیه برگزار خواهد شد و زیدی در آغاز ماه ژوئیه با دولتی کامل به واشنگتن سفر میکند.
مشاور نخستوزیر عراق درباره روابط بغداد و واشنگتن نیز گفت مناسبات دو کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اما هر دو طرف با احتیاط عمل میکنند و عراق تلاش دارد موازنههای منطقهای را به گونهای حفظ کند که در معرض تحریمهای آمریکا قرار نگیرد.
شمری همچنین اظهار داشت آمریکا پیشتر نسبت به مشارکت بخشی از گروههای مسلح در دولت موضع مخالفت داشته، اما در این زمینه تغییراتی در رویکرد واشنگتن ایجاد شده و لحن آمریکا در قبال حشد الشعبی نرمتر شده است.
به گفته او، برخی گروهها نیز تحویل سلاحهای خود را به خروج ائتلاف بینالمللی از عراق مرتبط کردهاند.
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