به گزارش کردپرس، شیروان دوبردانی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، اعلام کرد شرکت‌های نفتی فعال در اقلیم کردستان از هفته آینده فعالیت خود را از سر خواهند گرفت و در مرحله نخست، روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌شود.

دوبردانی در گفتگو با کردستان 24 اشاره کرد علی زیدی به‌صورت مکتوب تضمین‌های امنیتی لازم را به شرکت‌های نفتی ارائه کرده تا فعالیت آن‌ها در اقلیم کردستان بدون نگرانی از سر گرفته شود.

او همچنین از برنامه استقرار سامانه دفاع هوایی در اربیل خبر داد و افزود این اقدام در راستای تقویت حفاظت از زیرساخت‌ها و تأمین امنیت انجام خواهد شد.

به گفته وی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان نیز با استقرار این سامانه موافقت کرده است.

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق درباره ازسرگیری تولید نفت تأکید کرد که شرکت‌ها در فاز نخست، تولید روزانه ۲۰۰ هزار بشکه را آغاز می‌کنند و در مراحل بعدی امکان افزایش سطح تولید نیز وجود دارد.