به گزارش کردپرس، یک منبع آگاه از نشستهای هیئت اقلیم کردستان اعلام کرد که اربیل و بغداد امروز بر سر ۱۶ بند مرتبط با سامانه «اسیکودا» به توافق رسیدهاند؛ توافقی که قرار است در نشست آینده شورای وزیران اقتصادی عراق بهصورت رسمی تصویب شود.
دراو میدیا نوشت، بر اساس این توافق، زبان کردی به سامانه «اسیکودا» اضافه خواهد شد و همچنین سازوکار تعیین و یکپارچهسازی تعرفههای گمرکی میان تمام گذرگاههای عراق و اقلیم کردستان هماهنگ میشود؛ بهگونهای که هرگونه تغییر در این حوزه با مشارکت دو طرف انجام خواهد شد.
طبق مفاد توافق، اقلیم کردستان اختیار کامل ثبت شرکتهای فعال در اقلیم را در سامانه «اسیکودا» حفظ میکند و آموزش کارکنان گذرگاههای اقلیم نیز از سوی گمرک فدرال عراق انجام خواهد شد. همچنین توافق یادشده با استناد به مواد ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۴ و بند سوم ماده ۱۲۱ قانون اساسی عراق تنظیم و امضا شده است.
در بخش دیگری از توافق، نگهداری نسخه پشتیبان سامانه برای کل عراق در اداره فناوری اطلاعات اقلیم کردستان پیشبینی شده و مناطق آزاد گمرکی دو دولت نیز به رسمیت شناخته شدهاند.
همچنین مقرر شده تمامی اسناد صادرشده از سوی هیئت سرمایهگذاری اقلیم کردستان برای پروژهها در سامانه معتبر شناخته شود و مجوزهای واردات و صادرات صادرشده از سوی دولت اقلیم نیز مورد پذیرش قرار گیرد.
بر اساس توافق، درباره گذرگاههای غیررسمی کمیتهای مشترک تشکیل خواهد شد و هیچگونه محدودیتی بر هیچیک از گذرگاههای عراق، از جمله گذرگاههای اقلیم، اعمال نخواهد شد.
موضوع درآمدهای گمرکی، معافیتهای گمرکی، حمایت از تولید داخلی و همچنین کنترل کیفیت کالاهای وارداتی نیز به شورای اقتصادی عراق و نهادهای ذیربط دو طرف سپرده شده است.
سرویس عراق و اقلیم کردستان- هیئت اقلیم کردستان و دولت عراق بر سر ۱۶ بند مربوط به سامانه «اسیکودا» به توافق رسیدند؛ توافقی که بر اساس آن زبان کردی به سامانه افزوده میشود و بخشی از سازوکارهای گمرکی میان دو طرف یکپارچه خواهد شد.
به گزارش کردپرس، یک منبع آگاه از نشستهای هیئت اقلیم کردستان اعلام کرد که اربیل و بغداد امروز بر سر ۱۶ بند مرتبط با سامانه «اسیکودا» به توافق رسیدهاند؛ توافقی که قرار است در نشست آینده شورای وزیران اقتصادی عراق بهصورت رسمی تصویب شود.
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