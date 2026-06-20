مهاباد جوایز مسابقات قهرمانی وزنه برداری آذربایجان غربی را درو کرد

بازگشت وزنهبرداری بوکان به روزهای خوب؛ میزبانی موفق قهرمانی استان با حضور ملیپوشان و قهرمانان آسیا و جهان
به گزارش کردپرس، مسابقات قهرمانی وزنهبرداری آذربایجان غربی و مرحله انتخابی رقابتهای کشوری با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار از ٨ شهرستان استان به میزبانی بوکان برگزار شد.
این رقابتها روزهای ۲۸ و ۲۹ خردادماه در سالن ٣نفری میلاد نور مجموعه ورزشی وحدت بوکان و با حضور تیمهای ارومیه، بوکان، مهاباد، ماکو، شوط، اشنویه، نقده و تکاب برگزار شد.
در بخش زنان، تیم مهاباد عنوان قهرمانی را کسب کرد، بوکان نایبقهرمان شد و تیم شوط در جایگاه سوم قرار گرفت.
در بخش مردان نیز در رده جوانان و بزرگسالان، مهاباد مقام نخست را به دست آورد، بوکان دوم شد و شوط در رتبه سوم ایستاد. در رده نوجوانان، تیم شوط قهرمان شد، مهاباد در جایگاه دوم قرار گرفت و بوکان سوم شد. همچنین در رده نونهالان، مهاباد بر سکوی نخست ایستاد، بوکان نایبقهرمان شد و شوط عنوان سوم را کسب کرد.
سطح فنی مسابقات بسیار بالا بود و شماری از ملیپوشان، قهرمانان آسیا و جهان در آن حضور داشتند. در بخش مردان، چهرههایی همچون علی میری و شایان احمدنژاد و در بخش بانوان نیز روژیتا دهری و تینا باقرلو به همراه چندین ورزشکار ملیپوش و سه وزنهبردار نونهال دعوتشده به اردوی تیم ملی به رقابت پرداختند.
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