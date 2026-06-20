به گزارش کرد پرس، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد سفر هیات مذاکره‌کننده ایران گفت: این سفر در راستای پیگیری اجرای تعهدات طرف متقابل انجام می‌شود.

وی با بیان این‌که تعهدات هر دو طرف روشن است، ادامه داد: ما به تعهدات خود پایبند بودیم ولی طرف مقابل به تعهدات خود در موضوع آتش بس در لبنان عمل نکرده است.

بقایی با تاکید بر اینکه طرف مقابل باید در این زمینه به تعهد خود عمل کند در غیر این صورت کل تعهدات دچار مشکل می‌شود، خاطرنشان کرد: این سفر قرار بود روز جمعه انجام شود اما پس از امضا، لزومی نداشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این سفر برای پیگیری اجرای تعهدات طرف متقابل است. مذاکرات برای توافق نهایی زمانی است که بندهای دیگر اجرا شود.

وی ادامه داد: بند اول یادداشت تفاهم درباره پایان جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله در لبنان بوده. طرف مقابل موظف بوده متحد خود یعنی رژیم صهیونیستی را وادار به آتش‌بس کند اما این اقدام را انجام نداده است. اگر طرف مقابل از ایفای تعهد خود سرباز بزند، ایران نیز مقابله به مثل خواهد کرد.

بقایی تاکید کرد: ماهیت یادداشت تفاهم ایران و آمریکا تعهد در برابر تعهد است.