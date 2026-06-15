غرق شدن مرد میانسال میاندوآبی در زرینه رود

به گزارش کردپرس، سامان محمدی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های مردمی مبنی بر مشاهده این فرد در حاشیه زرینه‌رود و احتمال غرق‌شدگی، موضوع با هماهنگی مقام انتظامی در دستور کار تیم‌های عملیاتی قرار گرفت.

او با اشاره به اینکه به دلیل تاریکی هوا و شرایط نامناسب برای انجام عملیات جست‌وجو در شب، نیروهای عملیاتی اقدام به پایش و جست‌وجوی حاشیه‌های سمت راست و چپ رودخانه زرینه‌رود کردند، ادامه داد: عملیات غواصی و جست‌وجو در بستر رودخانه به روز موکول شد.

رییس آتش‌نشانی شهرداری میاندوآب اظهار کرد: همزمان ۲ تیم حاشیه رودخانه را مورد جست‌وجوی دقیق قرار دادند و پس از چندین ساعت تلاش مستمر، نیروهای عملیاتی موفق شدند پیکر فرد غرق‌شده را از داخل رودخانه زرینه‌رود پیدا کرده و از آب خارج کنند.

محمدی از شهروندان خواست از شنا در مناطق غیرمجاز، نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌ها و حضور در نقاط حادثه‌خیز به‌ویژه در ساعات پایانی شب خودداری کرده و هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.