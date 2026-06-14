به گزارش کردپرس، علی حسین، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد که لازم است همه طرف‌ها در اقلیم کردستان به میز گفت‌وگو بازگردند و نهادهای قانونی دوباره فعال شوند.

به نوشته رسانه رسمی حزب دمکرات کردستان، علی حسین، عضو دفتر سیاسی و مسئول دفتر هماهنگی حزب دمکرات در سلیمانیه ـ حلبچه ـ راپرین، در اظهاراتی گفت که پیام مسعود بارزانی به طرف‌های سیاسی، دعوت به کنار گذاشتن منافع حزبی و شخصی در راستای منافع عالی مردم کردستان است تا هرچه سریع‌تر پارلمان دوباره فعال شود و کابینه دهم دولت اقلیم تشکیل شود.

او افزود که بسیار ضروری است طرف‌های کردستانی با نگاه دقیق و علمی وضعیت کنونی را بررسی کنند، زیرا هرگونه توافق جدید بین‌المللی که پس از این تنش‌ها شکل بگیرد، اگر کردها در آن متحد و آماده نباشند، ممکن است زیان بزرگی برای مردم کردستان به همراه داشته باشد.

علی حسین همچنین تأکید کرد که بازگشت همه طرف‌ها به میز گفت‌وگو و فعال‌سازی نهادهای قانونی، یک مسئولیت تاریخی به شمار می‌رود.