۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۵

عضو حزب دمکرات کردستان: بازگشت به گفت‌وگو و فعال‌سازی نهادهای اقلیم یک مسئولیت تاریخی است

عضو حزب دمکرات کردستان: بازگشت به گفت‌وگو و فعال‌سازی نهادهای اقلیم یک مسئولیت تاریخی است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان با تأکید بر ضرورت بازگشت همه جریان‌های سیاسی به گفت‌وگو، خواستار فعال شدن دوباره پارلمان و تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم شد.

به گزارش کردپرس، علی حسین، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد که لازم است همه طرف‌ها در اقلیم کردستان به میز گفت‌وگو بازگردند و نهادهای قانونی دوباره فعال شوند.

به نوشته رسانه رسمی حزب دمکرات کردستان، علی حسین، عضو دفتر سیاسی و مسئول دفتر هماهنگی حزب دمکرات در سلیمانیه ـ حلبچه ـ راپرین، در اظهاراتی گفت که پیام مسعود بارزانی به طرف‌های سیاسی، دعوت به کنار گذاشتن منافع حزبی و شخصی در راستای منافع عالی مردم کردستان است تا هرچه سریع‌تر پارلمان دوباره فعال شود و کابینه دهم دولت اقلیم تشکیل شود.

او افزود که بسیار ضروری است طرف‌های کردستانی با نگاه دقیق و علمی وضعیت کنونی را بررسی کنند، زیرا هرگونه توافق جدید بین‌المللی که پس از این تنش‌ها شکل بگیرد، اگر کردها در آن متحد و آماده نباشند، ممکن است زیان بزرگی برای مردم کردستان به همراه داشته باشد.

علی حسین همچنین تأکید کرد که بازگشت همه طرف‌ها به میز گفت‌وگو و فعال‌سازی نهادهای قانونی، یک مسئولیت تاریخی به شمار می‌رود.

کد مطلب 2796301

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