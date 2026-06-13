استاندارد کردستان برای ۳۱۶ کالای صادراتی و وارداتی گواهی انطباق صادر کرد

به گزارش کرد پرس، مهدی سحری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰۱ گواهی انطباق برای کالاهای وارداتی با متوسط زمان رسیدگی دو روز و ۱۵ گواهی برای کالاهای صادراتی با متوسط زمان رسیدگی یک روز صادر شده است.

وی با تشریح روند صدور گواهی ها، اظهار کرد: پس از ورود کالا به مرز و انجام نمونه برداری های لازم، اطلاعات در سامانه ارزیابی انطباق (COC) ثبت و مراحل بررسی و صدور گواهی انجام می شود.

مدیرکل استاندارد کردستان هدف از اجرای این فرآیند را اطمینان از کیفیت کالاها و تطابق مشخصات فنی آن ها با الزامات استاندارد عنوان کرد و افزود: کنترل و ارزیابی مستمر کالاهای وارداتی و صادراتی نقش مهمی در صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تسهیل مبادلات تجاری دارد.

سحری به جایگاه استان در حوزه ترانزیت فرآورده های نفتی اشاره کرد و ادامه داد: از ابتدای سال جاری ۲۲۲ سند نمونه برداری برای محموله های ترانزیتی مشتقات نفتی در استان ثبت شده که نشان دهنده سهم قابل توجه کردستان در مسیر ترانزیت این فرآورده ها است.