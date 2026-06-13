اموال ۱۹ عنصر خائن و همکار رسانه های معاند در کردستان توقیف شد

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام سیدحسین حسینی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، برای ۱۹ نفر از متهمان پرونده قضایی تشکیل و پس از تطبیق اقدامات آنان با مفاد قانون، دستور رصد، شناسایی و توقیف اموال این افراد صادر شد.

وی افزود: متهمان با تهیه فیلم و تصاویر از اماکن حساس و محل های اصابت پرتابه های دشمن، اطلاعات را برای رسانه ها و حساب های کاربری وابسته به دشمن از جمله اینترنشنال، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا، شبکه من وتو و دیگر کانال ها و صفحات مرتبط با سرویس های جاسوسی ارسال می کردند.

رئیس کل دادگستری کردستان با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با این افراد، اظهار کرد: پرونده عناصر خائن به وطن به صورت فوق العاده و بر اساس موازین قانونی رسیدگی می شود و متهمان پس از طی مراحل قانونی با قاطعیت محاکمه و مجازات خواهند شد.