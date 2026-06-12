به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان با اشاره به قرار گرفتن آذربایجان‌غربی در مسیر کریدورهای بین‌المللی از جمله خوی - رازی، ایواوغلی - بازرگان و نقده - تمرچین، افزود: با وجود اهمیت اقتصادی، تجاری و ترانزیتی این محورها، تاکنون اعتبارات قابل توجهی از محل منابع ملی و منطقه آزاد ماکو به آنها اختصاص نیافته است.



او همچنین با بیان اینکه در صورت تأمین منابع مالی، برخی از این پروژه‌ها قابلیت بهره‌برداری در سال جاری را دارند، تاکید کرد: ضروری است برای این طرح‌ها ردیف اعتباری مشخصی تعریف شود تا روند اجرای آنها شتاب گرفته و زمینه تحولات بزرگ در حوزه حمل‌ونقل استان فراهم شود.



استاندار آذربایجان‌غربی به پیشرفت طرح‌های عمرانی در محور نقده - پیرانشهر و مسیر تمرچین نیز اشاره کرده و افزود: عملیات اجرایی در این مسیرها به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام بوده و برای تکمیل سریع‌تر، نیاز به حمایت و تأمین اعتبارات بیشتر است.



رحمانی در پایان با تأکید بر توسعه شبکه ریلی و زیرساخت‌های پشتیبان آن، گفت: ایجاد مدیریت مستقل راه‌آهن آذربایجان‌غربی اقدامی مثبت است، اما توسعه باراندازها، مراکز لجستیکی و اتصال خطوط ریلی به نقاط کلیدی از جمله رشکان و قره‌تپه، از ضرورت‌های اساسی برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی در استان به شمار می‌رود.



