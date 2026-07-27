مستندسازی ۹۰ اثر فرهنگی و طبیعی در محدوده غار-معبد کرفتو

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: این مطالعات یکی از گام های اساسی برای تکمیل مستندات و تقویت پرونده نامزدی غار-معبد کرفتو جهت ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو به شمار می رود.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، مطالعات تخصصی این مجموعه در قالب ۱۵ تیم پژوهشی تعریف شده که هیأت بررسی عرصه و حریم، نخستین گروهی است که مطالعات میدانی خود را به پایان رسانده است.

مدیرکل میراث فرهنگی کردستان با تأکید بر اینکه ثبت جهانی غار-معبد کرفتو از اولویت های اصلی این اداره کل است، اظهار کرد: تحقق این هدف نیازمند انجام مطالعات جامع و مرحله بندی شده در حوزه های باستان شناسی، معماری، مرمت، زمین شناسی، محیط زیست، حفاظت، گردشگری و مدیریت است.

طالب نیا ادامه داد: نتایج این بررسی ها نقش مهمی در بازنگری عرصه و حریم، تکمیل مستندات علمی و تقویت پرونده ثبت جهانی این اثر تاریخی خواهد داشت.

وی یادآور شد: در این برنامه پژوهشی، ۲۹ مجموعه شامل ۹۰ اثر و عارضه فرهنگی و طبیعی از جمله غارها، پناهگاه های صخره ای، بلوک های کارستیک آهکی، برج دیده بانی، گورستان، تپه، یخچال، استخر باستانی، راه تاریخی و دیگر شواهد فرهنگی موجود در محدوده کرفتو شناسایی و ثبت شده است.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی کردستان، این یافته ها شناخت دقیق تری از پیشینه استقرار انسانی و ارزش های فرهنگی و طبیعی چشم انداز کرفتو ارائه می دهد و پشتوانه ای علمی برای تدوین پرونده ثبت جهانی محسوب می شود.

طالب نیا بیان کرد: سایر محورهای مطالعاتی نیز مطابق برنامه زمان بندی ادامه خواهد یافت و دستیابی به ثبت جهانی این مجموعه، مستلزم همکاری دستگاه های اجرایی، تأمین اعتبارات لازم و استمرار فعالیت تیم های تخصصی است.

در همین زمینه، مدیر پایگاه میراث ملی غار-معبد کرفتو نیز گفت: اطلاعات حاصل از این مطالعات پس از تحلیل و سامان دهی، در اختیار سایر گروه های تخصصی قرار می گیرد تا در حوزه های حفاظت، مدیریت، گردشگری و تدوین پرونده ثبت جهانی مورد استفاده قرار گیرد.

زهرا فاتحی هدف از اجرای این طرح را تبدیل نتایج پژوهش ها به برنامه های اجرایی برای حفاظت، سامان دهی، معرفی و مدیریت یکپارچه غار-معبد کرفتو و چشم انداز پیرامونی آن عنوان کرد.