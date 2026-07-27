سایت فسیلی دهگلان وارد مرحله مطالعات تخصصی شد

به گزارش کرد پرس، در نشست تخصصی بررسی «چگونگی آغاز مطالعات جامع، شناسایی ظرفیت های فسیلی و برنامه ریزی برای حفاظت» سایت فسیلی دهگلان که با حضور استادان و متخصصان دیرینه شناسی دانشگاه های زنجان و کردستان برگزار شد، بر ضرورت انجام مطالعات علمی و حفاظت اصولی از این محوطه تأکید شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: قدمت سایت فسیلی دهگلان به دوران میوسن بازمی گردد و برآوردهای اولیه نشان می دهد این محوطه بین هفت تا ۹ میلیون سال قدمت دارد.

فرزاد زندی افزود: غنای نمونه های فسیلی و تنوع یافته های موجود در این سایت به اندازه ای است که از نظر ظرفیت های دیرینه شناسی می توان آن را با منطقه فسیلی مراغه مقایسه کرد.

وی با اشاره به اهمیت مطالعات علمی این محوطه، ظهار کرد: بررسی های دقیق و تخصصی این سایت می تواند اطلاعات ارزشمندی درباره شرایط زیستی و محیطی گذشته ارائه دهد و به پاسخگویی بخشی از پرسش های موجود در حوزه دیرینه شناسی غرب آسیا کمک کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان ادامه داد: سایت فسیلی دهگلان به صورت اتفاقی و در جریان اجرای یک پروژه عمرانی شناسایی شد و پس از آن، اهمیت علمی و پژوهشی آن مورد توجه قرار گرفت.

زندی حفاظت از این میراث طبیعی را نیازمند مطالعات مستمر و مبتنی بر روش های علمی دانست و تأکید کرد: همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی کشور برای شناسایی، مستندسازی و حفاظت اصولی از این سایت در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان تلاش می کند روند مطالعات، مستندسازی و حفاظت از سایت فسیلی دهگلان را به صورت نظام مند پیش ببرد تا ضمن جلوگیری از آسیب به این گنجینه طبیعی، زمینه برای انجام پژوهش های تخصصی و بهره برداری علمی از ظرفیت های آن فراهم شود.

به اعتقاد مسئولان محیط زیست استان، سایت فسیلی دهگلان با توجه به قدمت چند میلیون ساله و برخورداری از شواهد ارزشمند مربوط به دوران میوسن، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهم ترین مراکز مطالعات دیرینه شناسی منطقه را دارد و تداوم پژوهش های علمی می تواند جایگاه علمی و طبیعی کردستان را بیش از پیش تقویت کند.