به گزارش کردپرس، گلتان کیشاناک در گردهمایی شهر اشتوتگارت آلمان با تأکید بر نقش تعیینکننده مشارکت مردمی، سیاست دموکراتیک و رهبری زنان، این مؤلفهها را از پایههای اصلی دستیابی به آزادی، برابری و آیندهای دموکراتیک دانست.
گلتان کیشاناک سیاستمدار کُرد، در نشستی مردمی که به ابتکار اتحادیه زنان کُرد آلمان (YJK-E) در شهر اشتوتگارت برگزار شد، با جمعی از کُردها و حامیان آنان دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست که با استقبال گسترده شرکتکنندگان همراه بود، آخرین تحولات مربوط به جنبش سیاسی و اجتماعی کُردها، چشمانداز جامعه دموکراتیک و تلاشها برای دستیابی به صلح مورد بررسی قرار گرفت.
کیشاناک در سخنان خود با اشاره به دههها مبارزه کُردها برای آزادی، دموکراسی و برابری، گفت این مبارزه اکنون وارد مرحلهای مهم شده است. او تأکید کرد که مهمترین پشتوانه دستاوردهای بهدستآمده، سازمانیافتگی جامعه و حضور فعال مردم در عرصه سیاست دموکراتیک است.
او همچنین نقش زنان در روند تحولات اجتماعی و سیاسی را برجسته دانست و گفت مشارکت و پیشگامی زنان در مبارزات اجتماعی، یکی از عوامل اصلی پیشبرد تغییرات دموکراتیک و ساختن جامعهای آزادتر بوده است.
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