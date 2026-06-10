به گزارش کردپرس، علی زیدی، نخستوزیر عراق، به گروههای مسلح، بهویژه جنبش نجبا و کتائب حزبالله اعلام کرده است که اگر سلاحهای خود را تحویل دولت ندهند، به عنوان گروههای خارج از قانون با آنها برخورد خواهد شد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی شبکه آمریکایی «الحره»، نخستوزیر عراق در آخرین نشست چارچوب هماهنگی با لحنی شدید هشدار داده و گفته است: «در برابر هر طرفی که به تصمیمات دولت پایبند نباشد، سکوت نخواهیم کرد؛ بهویژه در شرایط تنش و رویارویی میان ایران و آمریکا.»
منابع همچنین اشاره کردهاند که دولت بغداد پیام نهایی خود را به تمامی گروهها رسانده و به آنها اعلام کرده است: هر طرفی که آماده تحویل سلاحهای خود به دولت نباشد، از این پس به عنوان یک گروه تروریستی و خارج از قانون با آن برخورد خواهد شد.
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