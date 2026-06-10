افشای قاچاق اعضای بدن و شکنجه پناهجویان کُرد عراقی در لیبی

کردپرس
گزارش اخیر هیئتمدیره رسانهای بریتانیا (BBC) نشان میدهد: تابستان گذشته، یک گروه بزرگ از جوانان پناهجوی کردستان عراق که قصد داشتند خود را به انگلیس برسانند، در خاک لیبی توسط یک گروه شبهنظامی محلی ربوده و در شرایطی کاملاً غیرانسانی زندانی شدند.
به نوشته مهاجر نیوز، این آدمربایی پس از اختلافات مالی میان شبهنظامیان لیبیایی و قاچاقچیان اصلی پرونده رخ داد به طوری که بعد از آن، ربودهشدگان در سلولهای بسیار کوچک و متراکم تا ۱۸۰ نفر در یک اتاق محبوس شدند.
این منابع گفتند: مأموران مسلح برای آزادی هر پناهجو ۵۰۰۰ دلار باج از خانوادههایشان مطالبه کردند و هشدار دادند در صورت عدم پرداخت فوری، پول خود را از طریق «فروش کلیه» آنها تأمین خواهند کرد.
شواهد تصویری و ویدیوهایی که ربودهشدگان برای خانوادههای خود فرستادهاند، حاوی صحنههای دلخراشی از شکنجه است.
در این میان، بررسی تصاویر برخی از پناهجویانی که ژانویه گذشته به عراق بازگردانده شدهاند توسط پزشکان انگلیسی، وجود جراحتها و بخیههایی کاملاً همراستا با چاکهای جراحی «برداشتن کلیه» را تأیید میکند که این موضوع در واقع موید گمانهزنیها درباره جراحیهای اجباری و سرقت اعضای بدن پناهجویان است.
گفتنی است خلاء قدرت و ضعف نظارت دولتی در لیبی سبب شده است تا شبکههای قاچاق انسان و گروههای شبهنظامی، مسیر مهاجرت غیرقانونی به اروپا را به یک تجارت مرگبار تبدیل کنند.
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