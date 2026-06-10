قایقرانان کردستانی در اردوی تیم ملی روئینگ

به گزارش کرد پرس، هفدهمین مرحله اردوی تیم ملی روئینگ کشور با حضور ۱۳ ورزشکار منتخب از سراسر ایران، از ۲۰ خردادماه به میزبانی شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی آغاز می شود و تا ۱۰ تیرماه ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، آروین دیانتی و سهند پاچیده، دو قایقران مستعد کردستانی، با دعوت کادر فنی فدراسیون روئینگ در جمع ملی پوشان حاضر در این اردو قرار گرفته اند؛ اردویی که با هدف ارتقای آمادگی ورزشکاران برای حضور موفق در میادین بین المللی برگزار می شود.

ملی پوشان حاضر در این مرحله از اردو خود را برای شرکت در بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن و همچنین مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا آماده می کنند؛ رویدادهایی که شهریورماه امسال به میزبانی شهر ناگویا برگزار خواهد شد.

دعوت همزمان دو ورزشکار کردستانی به اردوی تیم ملی، بار دیگر ظرفیت های قابل توجه این استان در رشته روئینگ را به نمایش گذاشت و نشان دهنده تداوم حضور ورزشکاران کردستان در سطح نخست ورزش کشور است.