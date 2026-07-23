رهایی ٣ محکوم به قصاص در نقده

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از بازگشت به زندگی ٣محکوم به قصاص، در شهرستان نقده در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ خبر داد.

او افزود: با بهره‌گیری از نیات خیرخواهانه ائمه جمعه، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان، هسته‌های جهادی بخشایش، معتمدین محلی، خیرین و نیکوکاران، ریش‌سفیدان و اعضای شورای حل اختلاف و واحدهای مددکاری زندان نقده، در سه ماهه اول سال جاری سه فقره صلح و سازش، مصالحه و رضایت در خصوص محکومان به قصاص نفس شهرستان نقده صورت پذیرفت.

عتباتی با بیان اینکه صلح و سازش در پرونده‌های قصاص مستمراً دنبال می‌شود، گفت: تاکنون در استان ۱۵ سازش در پرونده‌های قصاص اتفاق افتاده که نشان از روح بزرگ مردم صلح‌دوست استان و عمل به تأکیدات شرع مقدس در باب صلح و سازش دارد.