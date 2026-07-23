۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۹

استاندار آذربایجان‌غربی:

آزادراه ارومیه به تبریز مسیر ارتباطی ایران با ترکیه را تقویت می کند

آزادراه ارومیه به تبریز مسیر ارتباطی ایران با ترکیه را تقویت می کند

سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان غربی گفت: آزادراه ارومیه به تبریز یک شریان ملی و بین‌المللی است که علاوه بر اتصال استان به سایر نقاط کشور، مسیر ارتباطی ایران با ترکیه را نیز تقویت کرده و آثار آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمایان خواهد شد.

به گزارش کردپرس، جلسه بررسی آخرین اقدامات انجام شده و موانع اجرای پروژه آزادراه ارومیه - تبریز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

 رحمانی، در این جلسه با تأکید بر اینکه آزادراه ارومیه - تبریز یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی شمال‌غرب کشور است، گفت: تکمیل این پروژه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، اشتغال، گردشگری و ارتقای جایگاه استان خواهد بود.

او همچنین با اشاره به اخذ موافقت دکتر پزشکیان برای اجرای پروژه راه‌آهن ارومیه - تبریز، خاطرنشان کرد: هم‌زمان با توسعه شبکه ریلی، تکمیل این آزادراه می‌تواند زیرساخت‌های حمل‌ونقل آذربایجان‌غربی را متحول کرده و توسعه استان را رقم بزند.

استاندار آذربایجان‌غربی بر ایجاد مجتمع‌های خدماتی، رفاهی و تفریحی در مسیر آزادراه و سواحل دریاچه ارومیه نیز تأکید کرده و افزود: باید مجموعه‌ای کم‌نظیر در کشور ایجاد شود تا مردم بتوانند شب و روز از این ظرفیت ارزشمند بهره‌مند شوند.

رحمانی در پایان تونل‌های مسیر را گلوگاه اصلی پروژه دانسته و اضافه کرد: فعالیت در بخش تونل‌ها باید به‌صورت شبانه‌روزی دنبال شود تا این پروژه ملی در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

 

کد مطلب 2797531

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