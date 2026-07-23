آزادراه ارومیه به تبریز مسیر ارتباطی ایران با ترکیه را تقویت می کند

به گزارش کردپرس، جلسه بررسی آخرین اقدامات انجام شده و موانع اجرای پروژه آزادراه ارومیه - تبریز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

رحمانی، در این جلسه با تأکید بر اینکه آزادراه ارومیه - تبریز یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی شمال‌غرب کشور است، گفت: تکمیل این پروژه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، اشتغال، گردشگری و ارتقای جایگاه استان خواهد بود.



او همچنین با اشاره به اخذ موافقت دکتر پزشکیان برای اجرای پروژه راه‌آهن ارومیه - تبریز، خاطرنشان کرد: هم‌زمان با توسعه شبکه ریلی، تکمیل این آزادراه می‌تواند زیرساخت‌های حمل‌ونقل آذربایجان‌غربی را متحول کرده و توسعه استان را رقم بزند.



استاندار آذربایجان‌غربی بر ایجاد مجتمع‌های خدماتی، رفاهی و تفریحی در مسیر آزادراه و سواحل دریاچه ارومیه نیز تأکید کرده و افزود: باید مجموعه‌ای کم‌نظیر در کشور ایجاد شود تا مردم بتوانند شب و روز از این ظرفیت ارزشمند بهره‌مند شوند.



رحمانی در پایان تونل‌های مسیر را گلوگاه اصلی پروژه دانسته و اضافه کرد: فعالیت در بخش تونل‌ها باید به‌صورت شبانه‌روزی دنبال شود تا این پروژه ملی در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.



