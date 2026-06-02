به گزارش کردپرس، بافل طالبانی در دیداری به مناسبت سالگرد تأسیس حزبش در مقر اتحادیه میهنی در سلیمانیه، سخنرانی کرد و گفت: «امروز همه طرفها به سخنان اتحادیه میهنی کردستان گوش میدهند؛ آمریکا، اروپا، چین، روسیه، همسایگانمان مانند ایران و کشورهای عربی، همگی به صدای اتحادیه میهنی کردستان توجه میکنند و این حزب مشکلات آنان را حلوفصل میکند.»
وی همچنین اظهار داشت: «نمیخواهم زیاد صحبت کنم، اما قصد دارم در روزهای آینده پیامی منتشر کرده و برنامه اتحادیه میهنی کردستان برای چهار سال آینده و همچنین کابینهای را که گفته میشود در حال شکلگیری است، تشریح کنم.»
رئیس اتحادیه میهنی افزود: «ما توانستهایم بغداد را آرام کنیم و با آن ائتلاف خوبی که با جنبش نسل نو داریم، سلیمانیه را نیز آرام کردهایم. اما این کافی نیست و پس از این، پروژهای برای گسترش تفاهم با تمامی احزاب کردستان در پیش داریم.»
او همچنین گفت: «آنچه تاکنون رخ داده، در مقایسه با آنچه در آینده خواهید دید، هیچ است. هرچقدر تاکنون پیشرفت کردهایم، در برابر آنچه پیش رو داریم ناچیز است. نخستین گام نیز این است که انشاءالله در روزهای آینده با دوستانمان در نسل نو یک ائتلاف راهبردی امضا خواهیم کرد و دست خود را به سوی دیگر احزاب نیز دراز میکنیم تا واقعاً زندگی شهروندان کرد در کردستان را تغییر دهیم و وضعیت خواهران و برادرانمان در عراق را بهتر کنیم، چراکه روح و سرنوشت ما به یکدیگر گره خورده است.»
بافل طالبانی در پایان تأکید کرد: «ما پیروز خواهیم شد و به پیش میرویم. دولت نیز تشکیل خواهد شد و همانطور که به دیگر طرفها گفتهایم، آمادهایم بر اساس تعداد کرسیها تعامل کنیم؛ ما ۳۹ به ۳۹ هستیم و خواهان نیمی از دولتیم.»
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