۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۰

مرگ یک گردشگر در ارتفاعات ارومیه

سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت:سقوط از ارتفاع منجر به مرگ یک گردشگر در روستای شکل آباد ارومیه شد.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی در این باره افزود: ساعت ۱۶:۰۶ روز یکشنبه ۱۰ خرداد  گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع یک گردشگر در ارتفاعات روستای شکل آباد شهرستان ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

او ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا هلال احمر ارومیه پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کامل کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی اظهار کرد: پس از  ۵ ساعت پیمایش در مسیر صعب‌العبور کوهستان، نجاتگران به فرد فوتی دست یافته و با کمک نیروهای مردمی فرد فوتی را به منطقه امن انتقال داده و تحویل مراجع ذیصلاح دادند.

