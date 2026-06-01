مرگ یک گردشگر در ارتفاعات ارومیه

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی در این باره افزود: ساعت ۱۶:۰۶ روز یکشنبه ۱۰ خرداد گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع یک گردشگر در ارتفاعات روستای شکل آباد شهرستان ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

او ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا هلال احمر ارومیه پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کامل کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی اظهار کرد: پس از ۵ ساعت پیمایش در مسیر صعب‌العبور کوهستان، نجاتگران به فرد فوتی دست یافته و با کمک نیروهای مردمی فرد فوتی را به منطقه امن انتقال داده و تحویل مراجع ذیصلاح دادند.