سهم ۲ کیلومتری سنندج از آسفالت راه های روستایی قابل قبول نیست

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در نشست بررسی پروژه های راه روستایی شهرستان سنندج با حضور مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان، نمایندگان سازمان بازرسی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، گفت: توسعه راه یکی از مهم ترین شاخص های توسعه و از عوامل اصلی ایجاد رضایتمندی در میان مردم است و تا زمانی که زیرساخت راه در مناطق روستایی فراهم نشود، امکان توسعه سایر بخش ها از جمله کشاورزی، باغداری، گردشگری و فعالیت های اقتصادی نیز فراهم نخواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه روستایی بدون ایجاد و تکمیل راه های مناسب امکان پذیر نیست، افزود: با وجود اینکه سال گذشته حدود ۳۰ درصد از اعتبارات شهرستانی برای توسعه راه های روستایی اختصاص داده شد، اما پیشرفت پروژه ها متناسب با میزان اعتبارات و انتظارات مردم نبوده است.

فرماندار سنندج با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ کیلومتر راه روستایی خاکی در این شهرستان، اظهار کرد: وجود این میزان راه خاکی در مرکز استان کردستان زیبنده نیست و نیازمند نگاه ویژه و حمایت بیشتر در حوزه توسعه راه های روستایی هستیم.

سجادی بر ضرورت بهره گیری از همه ظرفیت های موجود برای تسریع در اجرای طرح ها تأکید کرد و ادامه داد: علاوه بر اعتبارات شهرستانی و استانی، باید از ظرفیت اعتبارات ملی، پیگیری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و امکانات سازمان راهداری کشور برای رفع مشکلات این حوزه استفاده شود.

وی با اشاره به جایگاه سنندج به عنوان مرکز استان، یادآور شد: شهرستان سنندج با دارا بودن حدود یک سوم جمعیت کردستان باید در تخصیص اعتبارات و اجرای پروژه های زیرساختی به شکل ویژه دیده شود و لازم است از تمامی ظرفیت های فنی، اجرایی و قانونی برای رفع مشکلات مردم استفاده کنیم.

فرماندار سنندج همچنین بر ضرورت عمل به وعده های داده شده به روستاییان تأکید کرد و بین کرد: زمانی که مسئولان در بازدیدهای میدانی به مردم وعده ای می دهند، عدم تحقق یا طولانی شدن اجرای آن وعده ها موجب ایجاد بدبینی و کاهش اعتماد عمومی خواهد شد.

در این نشست وضعیت و روند اجرای پروژه های راه روستایی در محورهای بزلانه، زوان، لنج آباد، حلوان، دولاب، هویه، سرهویه، افراسیاب، تخته، پیچون، عسکران، دولبندی، ماچکه، گرماش، کرجو، مربزان، شیان و هشمیز بررسی و راهکارهای تسریع در اجرای این پروژه ها مطرح شد.