هنرمندان تکابی بیشترین اعتبار صنایع دستی استان را کسب کردند

بهگزارش کردپرس، مرتضی صفری از تخصیص گسترده تسهیلات به هنرمندان صنایعدستی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای حمایتی سال ۱۴۰۴، از محل اعتبارات تبصره ۱۵ با هدف تقویت توان اقتصادی فعالان این حوزه به شکلی هدفمند توزیع شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: در مجموع، مبلغ ۷۰۴.۸۵ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴ به ۴۹۴ هنرمند صنایعدستی در سطح استان پرداخت شده است که این اقدام که با همکاری نهادهای حمایتی صورت گرفته و گام مهمی در راستای پایداری مشاغل صنایعدستی است.
او ادامه داد: این تسهیلات از طریق بنیاد برکت و بنیاد علوی توزیع شده، بهطوری که مبلغ ۲۷۷.۱ میلیارد ریال از طریق بنیاد برکت به ۲۱۴ هنرمند و مبلغ ۴۲۷.۷۵ میلیارد ریال از طریق بنیاد علوی به ۲۷۹ هنرمند صنایعدستی اختصاص یافته است و همکاری نزدیک میان این دو بنیاد، سرعت و دقت در دسترسی هنرمندان به منابع مالی را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
صفری در پایان با اشاره به توزیع جغرافیایی این اعتبارات گفت: براساس بررسیهای انجام شده، بیشترین سهم از مجموع تسهیلات پرداختی از سوی بنیاد علوی و برکت، تکاب با پرداخت ۱۴۰.۳ میلیارد ریال تسهیلات به ۱۳۵ نفر، سردشت با پرداخت ۱۱۳.۶۵ میلیارد ریال به ۷۹ هنرمند و ارومیه با پرداخت ۹۱.۴ میلیارد ریال تسهیلات به ۴۷ نفر به ترتیب در جایگاههای اول تا سوم قرار دارد و تلاش ما بر این است که این روند توسعهای در تمامی شهرستانهای استان با عدالت و دقت ادامه یابد.
