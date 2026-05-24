۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۶

استاندار کردستان تأکید کرد:

ظرفیت مولدسازی برای تکمیل پروژه های درمانی به کار گرفته شود

سرویس کردستان - استاندار کردستان بر استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام حوزه بهداشت و درمان تأکید کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی باید از همه ظرفیت های قانونی برای توسعه زیرساخت های درمانی استان بهره بگیرد.

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در نشست با اعضای هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کردستان، گفت: سلامت مردم از اولویت های اصلی مدیریت استان است و تمامی دستگاه ها باید برای تقویت زیرساخت های بهداشت و درمان همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به پروژه دهکده سلامت سنندج، افزود: این طرح، پروژه ای راهبردی در توسعه گردشگری سلامت استان محسوب می شود و علاوه بر ارتقای خدمات درمانی، می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در کردستان باشد.

استاندار کردستان بر ضرورت اهلیت سنجی سرمایه گذاران و تسریع در اجرای این پروژه تأکید کرد و اظهار کرد: توسعه گردشگری سلامت یکی از محورهای مهم همکاری با اقلیم کردستان عراق خواهد بود.

لهونی با بیان اینکه سلامت و امنیت مردم خط قرمز مدیریت استان است، ادامه داد: دستگاه های خدمات رسان موظف هستند تحت هیچ شرایطی آب، برق و گاز مراکز درمانی و بیمارستان ها را قطع نکنند و تمهیدات لازم برای پایداری خدمات را فراهم کنند.

وی ضمن قدردانی از تلاش های کادر درمان استان، یادآور شد: پزشکان، پرستاران، بهورزان و مدافعان سلامت در تمام شرایط بحرانی از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و سایر بحران ها با روحیه ایثار و مسئولیت پذیری در کنار مردم بوده اند.

استاندار کردستان با اشاره به وجود نیروهای متخصص و متعهد در دانشگاه علوم پزشکی استان، بیان کرد: رسیدگی به مطالبات و رفع مشکلات کادر درمان از وظایف مهم مدیریت استان است.

در این نشست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز گزارشی از وضعیت بهداشتی و درمانی استان، کمبود برخی داروها، مطالبات معوق از سازمان های بیمه گر و مشکلات زیرساختی حوزه سلامت ارائه کرد و درباره توسعه خانه های بهداشت روستایی و تقویت مراکز جامع سلامت بحث و تبادل نظر شد.

