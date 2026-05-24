ظرفیت مولدسازی برای تکمیل پروژه های درمانی به کار گرفته شود

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در نشست با اعضای هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کردستان، گفت: سلامت مردم از اولویت های اصلی مدیریت استان است و تمامی دستگاه ها باید برای تقویت زیرساخت های بهداشت و درمان همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به پروژه دهکده سلامت سنندج، افزود: این طرح، پروژه ای راهبردی در توسعه گردشگری سلامت استان محسوب می شود و علاوه بر ارتقای خدمات درمانی، می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در کردستان باشد.

استاندار کردستان بر ضرورت اهلیت سنجی سرمایه گذاران و تسریع در اجرای این پروژه تأکید کرد و اظهار کرد: توسعه گردشگری سلامت یکی از محورهای مهم همکاری با اقلیم کردستان عراق خواهد بود.

لهونی با بیان اینکه سلامت و امنیت مردم خط قرمز مدیریت استان است، ادامه داد: دستگاه های خدمات رسان موظف هستند تحت هیچ شرایطی آب، برق و گاز مراکز درمانی و بیمارستان ها را قطع نکنند و تمهیدات لازم برای پایداری خدمات را فراهم کنند.

وی ضمن قدردانی از تلاش های کادر درمان استان، یادآور شد: پزشکان، پرستاران، بهورزان و مدافعان سلامت در تمام شرایط بحرانی از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و سایر بحران ها با روحیه ایثار و مسئولیت پذیری در کنار مردم بوده اند.

استاندار کردستان با اشاره به وجود نیروهای متخصص و متعهد در دانشگاه علوم پزشکی استان، بیان کرد: رسیدگی به مطالبات و رفع مشکلات کادر درمان از وظایف مهم مدیریت استان است.

در این نشست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز گزارشی از وضعیت بهداشتی و درمانی استان، کمبود برخی داروها، مطالبات معوق از سازمان های بیمه گر و مشکلات زیرساختی حوزه سلامت ارائه کرد و درباره توسعه خانه های بهداشت روستایی و تقویت مراکز جامع سلامت بحث و تبادل نظر شد.