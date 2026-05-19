تدوین برنامه نجات زریوار کلید خورد/دولت بر حفاظت و گردشگری پایدار تالاب جهانی مریوان تأکید کرد

به گزارش کرد پرس، شینا انصاری در نشست بررسی وضعیت تالاب زریوار در مریوان با اشاره به چالش های زیست محیطی این تالاب، گفت: رسوب گذاری، ورود آلاینده ها و فشارهای انسانی از مهم ترین تهدیدهای زریوار است و اقدامات انجام شده تاکنون برای کاهش آلودگی ها کافی نیست.

وی افزود: برای حفاظت از تالاب های ثبت جهانی باید برنامه ریزی جامع، بلندمدت و مبتنی بر مدیریت یکپارچه انجام شود تا ضمن احیای اکوسیستم های آسیب دیده، بهره برداری پایدار از این ظرفیت های طبیعی نیز محقق شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر نقش جوامع محلی در صیانت از منابع طبیعی، اظهار کرد: پایداری طرح های زیست محیطی زمانی تضمین می شود که مردم محلی در فرآیند حفاظت مشارکت داشته باشند و از ظرفیت های اقتصادی و گردشگری منطقه نیز بهره مند شوند.

انصاری با اشاره به عضویت برخی شهرهای تالابی ایران در شبکه جهانی شهرهای تالابی، ادامه داد: این ظرفیت می تواند زمینه معرفی جاذبه های طبیعی و گردشگری مریوان و تالاب زریوار را در سطح بین المللی فراهم کند و به توسعه گردشگری طبیعی منطقه شتاب ببخشد.

وی تالاب زریوار را یکی از کریدورهای مهم پرندگان مهاجر دانست و یادآور شد: این تالاب علاوه بر ارزش های اکولوژیکی و خدمات زیست بومی، در تعدیل آب و هوای منطقه نیز نقش مؤثری دارد و اجرای طرح های گردشگری اصولی و سازگار با محیط زیست می تواند به رونق اقتصادی و افزایش جاذبه های توریستی منطقه کمک کند.

معاون رئیس جمهور همچنین از آمادگی سازمان حفاظت محیط زیست برای بررسی و حمایت از طرح های گردشگری سازگار با محیط زیست در زریوار خبر داد و بیان کرد: هرگونه طرح توسعه گردشگری در این منطقه باید با ملاحظات زیست محیطی و اصول توسعه پایدار همخوانی داشته باشد.

در این نشست، استاندار کردستان نیز با هشدار نسبت به روند تهدیدات زیست محیطی تالاب زریوار، خواستار تشکیل کارگروه یا کمیته ای تخصصی برای احیای این دریاچه شد و گفت: اگر امروز برای حفظ زریوار برنامه ریزی و اقدام نکنیم، در آینده ناچار خواهیم بود همانند دریاچه ارومیه، کارگروهی ملی برای احیای آن تشکیل دهیم.

آرش زره تن لهونی زریوار را سرمایه ای ملی و میراثی ارزشمند برای همه مردم ایران دانست و افزود: این تالاب به دلیل تنوع زیستی، چشم انداز طبیعی و اکوسیستم کم نظیر خود، جایگاه ویژه ای در غرب کشور دارد و حفاظت از آن باید در اولویت سیاست های زیست محیطی قرار گیرد.

وی، رسوب گذاری را یکی از مهم ترین تهدیدهای زریوار عنوان کرد و خواستار بررسی علمی و تخصصی این موضوع در سطح ملی شد تا راهکارهای عملی برای جلوگیری از تشدید مشکلات این تالاب ارائه شود.

استاندار کردستان همچنین بر توسعه گردشگری سازگار با محیط زیست در منطقه تأکید کرد و اظهار کرد: بهره برداری اصولی از ظرفیت های طبیعی زریوار می تواند علاوه بر حفاظت از محیط زیست، زمینه اشتغال زایی و رونق اقتصادی منطقه را نیز فراهم کند.

در پایان این نشست، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار کردستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از روند اجرای طرح دیوار حائل و سد رسوب گیر در حاشیه دریاچه زریوار بازدید کردند.

در این بازدید، مسئولان بر تسریع در اجرای پروژه های حفاظتی، جلوگیری از ورود رسوبات به دریاچه و صیانت از اکوسیستم ارزشمند تالاب زریوار تأکید کردند.