به گزارش کردپرس، جهانگیر شاهینی با حضور در قلب فناوری استان از ۱۷ شرکت دانش‌بنیان پیشرو بازدید کرد.

وی در این بازدید میدانی، ضمن رونمایی از نقشه راه جدید سازمان برای حمایت از «مغزافزارها»، از تداوم میزبانی این سازمان برای جلسات تخصصی «سه‌شنبه‌های فناوری» با هدف توسعه برنامه های فناوری خبر داد.

ارئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمانشاه با تأکید بر اینکه دوران تکیه بر مدل‌های سنتی اقتصاد به پایان رسیده است، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، حمایت از زیست‌بوم نوآوری را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای جهش تولید می‌داند.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت در تدوین و توسعه برنامه ها ، یکی از اولویت های اصلی را طرح‌های فناورانه‌ای مد نظر قرار داده که قابلیت تجاری‌سازی و صادرات دارند.

شاهینی تصریح کرد: هدف این است که تبدیل علم به ثروت در دستور کار باشد تا نخبگان جوان در حوزه‌های مختلف نظیر؛ تجهیزات پزشکی، کشاورزی مدرن و صنایع شیمیایی، بدون دغدغه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش آنها جهت ارتقای تکنولوژی صورت پذیرد.

وی در ادامه با اشاره به تقویت تعامل با بدنه نخبگانی، تصریح کرد: به منظور حذف بروکراسی‌های فرسوده و ایجاد ارتباطی بی‌واسطه، جلسات «سه‌شنبه‌های فناوری» به میزبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان طبق روال معمول برگزار میگردد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمانشاه این نشست‌های تخصصی، بستری عملیاتی است تا موانع موجود در مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان، از مسائل مربوط به صدور پروانه‌ها تا گره‌های گمرکی و بانکی، با حضور مدیران ذی‌ربط در همان جلسه حل و فصل شود.

وی در پایان، «خرید محصولات بومی» را حمایتی دولت دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند که تولیدات دانش‌بنیانِ داخل استان را در اولویت قرار دهند.

وی تاکید کرد: هر محصولی که توسط جوانان فناور ما در پارک علم و فناوری تولید می‌شود، باید در اولویت مصرف و خرید بخش دولتی قرار گیرد؛ چرا که بهترین حمایت از یک واحد فناور، ایجاد بازار پایدار برای آن است. هدف غایی ما انتقال این واحدها از محیط‌های گلخانه‌ای به شهرک‌های صنعتی دانش‌بنیان و تبدیل کرمانشاه به قطب صادرات فناوری در غرب کشور است.