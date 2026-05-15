به گزارش کردپرس؛ بیژن مرادی گفت: اجرای این پروژه به طول ۸۰۰ متر و عرض ۱۵ متر امروز ۲۵ اردیبهشت در راستای اجرای دستور استاندار کرمانشاه و نهضت آسفالت در شهر کرمانشاه پس از رفع موانع موجود انجام شد.

به گفته وی، با اجرای این پروژه، بار ترافیک میدان فردوسی، خیابان دلگشا، بلوار خلیج فارس، خیابان شهید جعفری، شهرک متخصصین و زیباشهر به سمت میدان آزادگان کاهش می یابد و تردد شهروندان آسانتر خواهد شد.

پیرو دستور استاندار کرمانشاه و پیگیری دغدغه شهروندان، در نیمه نخست امسال، شهرداری کرمانشاه حدود ۲۵۰ هزار تن آسفالت ریزی در معابر این کلانشهر انجام خواهد داد.