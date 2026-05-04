گرد و غبار کیفیت هوای ۴ شهر کردستان را در وضعیت ناسالم قرار داد

به گزارش کرد پرس، در پی ورود توده گرد و غبار و تداوم وزش باد شدید، کیفیت هوای شهرهای سنندج، مریوان، سقز و کامیاران در وضعیت «ناسالم برای گروه های حساس» قرار گرفت.

بر اساس داده های ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، شاخص کیفیت هوا در این شهرها افزایش یافته و به محدوده ناسالم برای گروه های حساس رسیده است.

در این شرایط، توصیه می شود افراد دارای بیماری های قلبی و ریوی، سالمندان، کودکان و زنان باردار از تردد غیرضروری و فعالیت طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند و سایر شهروندان نیز از انجام فعالیت های سنگین در محیط های باز بپرهیزند.

گزارش ها حاکی است که وزش باد شدید همراه با ورود گرد و خاک تا اواخر وقت روز سه شنبه در منطقه تداوم دارد و وضعیت کیفی هوا به طور مستمر در حال پایش است.