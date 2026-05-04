حلقه اتصال میدان و خیابان، بهبود معیشت مردم است

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام سیدحسین حسینی در نخستین جلسه کارگروه رفع معضلات و مشکلات کلان استان در سال جدید، گفت: دستگاه قضایی استان با محتکران، گران فروشان، قاچاقچیان و مخلان نظام اقتصادی به صورت قاطعانه برخورد می کند.

وی با اشاره به اینکه این کارگروه در راستای اجرای دستور معاون اول قوه قضاییه و با هدف هم افزایی میان دستگاه های حاکمیتی تشکیل شده است، افزود: مسائل اقتصادی و معیشت مردم، مطابق تأکیدات رهبر معظم انقلاب در شعار سال، در اولویت نخست کشور قرار دارد و همه دستگاه ها باید نگاه ویژه ای به این حوزه داشته باشند.

رئیس کل دادگستری کردستان با تأکید بر لزوم پیگیری مصوبات جلسات، اظهار کرد: در این کارگروه، مصوبات اجرا نشده و مشکلات کلان استان که در سایر کارگروه ها قابل طرح نیست، بررسی و برای آن ها تصمیم گیری می شود.

حجت الاسلام حسینی با انتقاد از وضعیت عرضه آرد و نان در استان، ادامه داد: تعیین قیمت واحد و منطقی برای انواع نان در نانوایی های دولتی و آزادپز ضروری است و دستگاه های نظارتی باید با هرگونه قاچاق و توزیع خارج از شبکه آرد و افزایش قیمت نان برخورد جدی داشته باشند.

وی یادآور شد: بازرسی کل استان با همکاری تعزیرات حکومتی و دستگاه های مرتبط مکلف به تشدید نظارت هستند و همچنین اجرای مصوبات مربوط به اعطای تسهیلات به کارخانجات آرد و خبازان برای تأمین ژنراتور و پرداخت بدهی دولت به خبازان باید در کوتاه ترین زمان انجام شود.

رئیس کل دادگستری کردستان همچنین بر تقویت تعامل با اقلیم کردستان عراق تأکید کرد و بیان کرد: مسئولان استان باید از ظرفیت مرز بین المللی باشماق برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کنند تا مردم با کمبود مواجه نشوند.

حجت الاسلام حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، پیگیری پرداخت مطالبات داروخانه ها از شرکت های بیمه را ضروری دانست.

در این جلسه، معاون اقتصادی استاندار کردستان نیز از آمادگی کامل استانداری برای اجرای مصوبات خبر داد و گفت: در جریان جنگ تحمیلی سوم، جلسات قرارگاه اقتصادی به صورت مستمر برای تأمین کالاهای اساسی مردم برگزار شده است.

همچنین بازرس کل استان گزارشی از وضعیت ذخایر و واردات کالاهای اساسی ارائه کرد و مدیران دستگاه های اجرایی نیز اقدامات خود را در این حوزه تشریح کردند؛ در پایان، مصوباتی به تصویب رئیس کل دادگستری استان رسید.