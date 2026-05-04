به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان که با حضور معاونان استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی عضو برگزار شد، با تبیین مصوبات جدید ستاد مدیریت بحران استان گفت: به منظور افزایش سرعت عمل در مواجهه با حوادث احتمالی، مدیرکل مدیریت بحران استان مجاز است در مواقع اضطراری، تجهیزات آتشنشانی و امدادی شهرداریها را در سطح استان جابهجا و هماهنگ کند تا از گسترش بحران در لحظات اولیه جلوگیری شود.
وی با اشاره به آسیبدیدگی سه پل راهبردی استان در جریان نبرد اخیر، افزود: پلهای شهر روانسر، شاهینی و مسیر بزرگراه کربلا که در جنگ رمضان آسیب دیدند، بلافاصله تعیین تکلیف شدند و از سازمان راهداری و فرمانداریهای مربوطه میخواهم با سرعت، عملیات تکمیل نهایی این پروژهها را به اتمام برسانند تا خللی در تردد و رفاه مردم ایجاد نشود.
دکتر حبیبی با قدردانی از حضور میدانی بنیاد مسکن از دومین روز نبرد، تصریح کرد: طبق گزارشها، حدود ۱۵ هزار واحد مسکونی و تجاری در استان دچار خسارات جزئی و کلی شدهاند که از این میان، ۱۳۸ واحد به طور کامل تخریبی هستند و ارزیابیها حتی در زمان بمباران و ایام تعطیل نیز متوقف نشد، اما اکنون انتظار میرود با اولویت بیشتری، روند ساخت و تعمیرات به پایان برسد.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: هیچ فرد خسارتدیدهای نباید بین ادارات معطل بماند و مسئولیت مستقیم پاسخگویی بر عهده فرمانداران و مدیران کل است و شهرداریها و نظام مهندسی نیز موظفند پروانههای ساخت و نقشههای مهندسی را برای واحدهای آسیبدیده به صورت رایگان و با فوریت صادر کنند.
وی با اشاره به خسارات وارده به بخشهای تولیدی گفت: سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صمت باید هرچه سریعتر برآورد دقیق خسارات وارده به مزارع و واحدهای صنعتی را به وزارتخانههای متبوع و سازمان مدیریت بحران کشور منعکس کنند و دولت برای جبران این خسارات از طریق اعتبارات و تسهیلات برنامه دارد و ما نباید با تأخیر در ارسال گزارشها، حق تولیدکنندگان استان را ضایع کنیم.
دکتر حبیبی با تأکید بر لزوم جدیت بیشتر در حوزه صنعت و تسریع در پرداخت غرامت خودروها توسط بیمهها، خاطرنشان کرد: مدیران باید با نظم بیشتری وارد میدان شوند و تخصص و ارزیابی نهایی با دستگاههای اجرایی است و هیچ عذری برای بلاتکلیفی مردم پذیرفته نیست.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم حفاظت همهجانبه از عرصههای طبیعی گفت: هویت، زیبایی و تنوع آبوهوایی منطقه زاگرس مدیون جنگلها و مراتع آن است و صیانت از این میراث ارزشمند، وظیفهای است که هیچ مسئولی نمیتواند از آن شانه خالی کند.
وی گفت: جنگلها و مراتع نه تنها ششهای محیط زیست، بلکه اساس جاذبههای گردشگری و قابلیتهای منحصربهفرد منطقه ما در سطح ملی و جهانی هستند و باید بپذیریم که زاگرس منهای جنگلهایش، اساساً فاقد زیبایی و جاذبه خواهد بود.
وی با انتقاد از نگاههای محدود اداری در حوزه حفاظت از طبیعت، تصریح کرد: اینکه مدیری بگوید صیانت از جنگل در حوزه وظایف مستقیم دستگاه من نیست، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و در سیستم مدیریتی ما، همه دستگاههای اجرایی در قبال تخریب محیط زیست مسئولیت دارند و اگر در جایی درختی شکسته میشود یا مرتعی آسیب میبیند، همگان وظیفه دارند یا مانع شوند و یا بلافاصله گزارش دهند.
دکتر حبیبی با تمجید از حساسیت بالای شهروندان نسبت به محیط زیست، خاطرنشان کرد: مردم در این زمینه همواره از ما جلوتر بوده و دقت نظر بیشتری دارند و ما مسئولان نیز موظفیم پا به پای مردم و با برنامهریزی دقیق، از این ظرفیت الهی حفاظت کنیم تا آیندگان نیز بتوانند از این زیباییها بهرهمند شوند.
استاندار کرمانشاه بر ضرورت برخورد جدی و بهموقع با متخلفان و تخریبکنندگان اراضی ملی تأکید کرد و از مدیران خواست تا با جدیت و تلاش مضاعف، برنامههای حفاظتی را در دستور کار خود قرار دهند.
