به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در حاشیه بازدید میدانی از پل تقاطع شاهینی که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیرکل راهداری انجام شد؛ عنوان کرد: محور کرمانشاه _ سراب نیلوفر _ کوزران یکی از مهم ترین کریدورهای گردشگری غرب استان است که متاسفانه در ایام جنگ رمضان در روز ۱۸ اسفندماه بر اثر حمله موشکی دشمن صهیونی _ آمریکایی تخریب شد.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت این تقاطع، عملیات بازسازی این پروژه خیلی سریع آغاز شد و فرایند انتخاب پیمانکار، عملیات آواربرداری، پیکنی و ساخت ابنیه پل با شتاب خوبی انجام گردید.
معاون عمرانی استاندار ادامه داد: این پل در ابعاد ۳۱ متر در ۲۲ متر و با اعتبار باِلغ بر ۳۷ میلیارد تومان در حال اجرا است و با گذشت کمتر از دوماه از زمان تخریب، از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
وی گفت: این پل طبق برنامه ریزی تا پایان اردیبهشت ماه آماده بهره برداری توسط مردم عزیز هم استانی میشود.
نجفی عنوان کرد: هم اکنون تردد از محور کرمانشاه _ سراب نیلوفر _ کوزران و کرمانشاه به سمت پل گراوند در تقاطع شاهینی، از طریق کنار گذر به شکل مناسبی در حال انجام است.
