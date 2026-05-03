۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۶

تقاطع شاهینی تا پایان اردیبهشت ماه افتتاح می‌شود

تقاطع شاهینی تا پایان اردیبهشت ماه افتتاح می‌شود

سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استاندار گفت: پروژه بازسازی پل تقاطع شاهینی در محور کرمانشاه _ کوزران که در جنگ رمضان بر اثر حملات موشکی دشمن تخریب شد؛ با شتاب مناسب در حال انجام است و تا پایان اردیبهشت ماه تکمیل و به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در حاشیه بازدید میدانی از پل تقاطع شاهینی که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیرکل راهداری انجام شد؛ عنوان کرد: محور کرمانشاه _ سراب نیلوفر _ کوزران یکی از مهم ترین کریدورهای گردشگری غرب استان است که متاسفانه در ایام جنگ رمضان در روز ۱۸ اسفندماه بر اثر حمله موشکی دشمن صهیونی _ آمریکایی تخریب شد. 

وی تصریح کرد: با توجه به‌ اهمیت این تقاطع، عملیات بازسازی این پروژه خیلی سریع آغاز شد و فرایند انتخاب پیمانکار، عملیات آواربرداری، پی‌کنی و ساخت ابنیه پل با شتاب خوبی انجام گردید.

معاون عمرانی استاندار ادامه داد: این پل در ابعاد ۳۱ متر در ۲۲ متر و با اعتبار باِلغ بر ۳۷ میلیارد تومان در حال اجرا است و با گذشت کمتر از دوماه از زمان تخریب، از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی گفت: این پل طبق برنامه ریزی تا پایان اردیبهشت ماه آماده بهره برداری توسط مردم عزیز هم استانی می‌شود.

 نجفی عنوان کرد: هم اکنون تردد از محور کرمانشاه _ سراب نیلوفر _ کوزران و کرمانشاه به سمت پل گراوند در تقاطع شاهینی، از طریق کنار گذر به شکل مناسبی در حال انجام است.

کد مطلب 2795208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha